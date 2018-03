Praha - Poruchami spánku je podle lékařů ohroženo 30 procent populace. I proto je Světový den spánku, který letos připadá na 16. března, věnován důležitosti biologického rytmu pro zdraví člověka. Zaznělo to dnes na tiskové konferenci, kterou uspořádala Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu.

Jednou z nejvýznamnějších spánkových poruch je porucha cirkadiánního rytmu, který u lidí ovlivňuje nejen spánek, ale i chování, hladinu hormonů, tělesnou teplotu či metabolismus. "Cirkadiánní rytmus je určován centrálními biologickými hodinami člověka a jejich činnost pomáhá řídit denní světlo," uvedla profesorka Soňa Nevšímalová.

Na spánek má vliv hormon melatonin. "Laboratorní i klinická pozorování ukazují, že melatonin ovlivňuje oběh krve, krevní tlak, tělesnou teplotu, metabolismus cukrů, tuků i bílkovin. Ovlivňuje také produkci pohlavních hormonů, imunologické reakce organismu, průběh stárnutí, chování a má ochranný vliv při vzniku metastáz nádorových onemocnění," uvedla dále Nevšímalová.

Lidé, kteří mají nedostatek melatoninu, nebo je u nich tento hormon vylučován v nesprávnou dobu, mohou trpět dlouhodobými problémy se spánkem nebo třeba zvýšenými obtížemi při cestování a střídání časových pásem. U dětí pak chronická spánková deprivace může podle Nevšímalové způsobovat absenci školní docházky, zvýšenou denní spavost, poruchy nálady a chování, sklon k depresi či k obsesivně-kompulzivní poruše.

S rostoucím věkem se vylučování melatoninu snižuje u každého člověka. "To je jeden z důvodů nespavosti ve stáří," uvedl profesor Karel Šonka. Melatonin lze doplňovat uměle, v řadě zemí je dostupný ve formě doplňku stravy. České zákony to ale zatím neumožňují, problematický by mohl být i jeho dovoz pro osobní potřeby, uvedl advokát Karel Svoboda.

Světový den spánku vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO) společně se Světovou spánkovou společností (WSA). Poruchy cirkadiánního rytmu patří k nejvýznamnějším poruchám spánku a jejich výzkum byl loni oceněn Nobelovou cenou za lékařství pro tři americké vědce. Cena jim byla udělena za genetický výzkum biologických rytmů lidského těla.