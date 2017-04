Ostrava - Papež František dnes jmenoval pomocným biskupem Ostravsko-opavské diecéze jejího generálního vikáře Martina Davida. David tak může například světit kněze či kostely. Jmenování zveřejnil papežský nuncius Giuseppe Leanza krátce po polední modlitbě Anděl Páně v kostele svatého Václava v Ostravě. Vysvěcen by pomocný biskup měl být do poloviny roku.

"Termín vysvěcení ještě není jasný. Musíme najít vhodné datum. Mělo by to ale být do prázdnin. Konat se svěcení bude v katedrále Božského Spasitele," řekl biskup František Václav Lobkowicz. V České republice je osm diecézí, v pěti z nich už pomocní biskupové působí.

David byl už nyní z pozice generálního vikáře diecéze nejbližším spolupracovníkem biskupa ve vedení a správě diecéze. Nyní se jeho pravomoci rozšíří především v oblasti liturgické a pastorační. Jako pomocný, neboli také světící biskup může světit kněze či kostely. "Svou službu má vykonávat a ve všech záležitostech postupovat v plném souladu s biskupem. Pomocný biskup má svému diecéznímu biskupovi prokazovat vždy poslušnost a úctu," řekl mluvčí diecéze Pavel Siuda.

O jmenování pomocného biskupa Lobkowicz požádal papeže koncem loňského roku. K tomuto kroku biskupa vedl jeho zdravotní stav a zvážení fyzických možností. Devětašedesátiletý Lobkowicz, který byl ještě loni vážně nemocný a musel podstoupit transplantaci, bude muset úřad opustit v okamžiku, kdy dosáhne pětasedmdesáti let. Pak se bude hledat nový biskup. Podle Lobkowicze by David mohl být vhodným kandidátem.

Martin David se narodil v roce 1970 v Čeladné. Po maturitě na Středním odborném učilišti strojírenském v Kopřivnici začal pracovat jako mechanik strojů a zařízení ve Státním podniku Tatra Kopřivnice. Od roku 1991 začal studovat teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen v roce 2000. Pak působil ve farnostech Opava, Stěbořice a Hlavnice. V roce 2008 jej biskup František Václav Lobkowicz jmenoval generálním vikářem ostravsko-opavské diecéze.