Varšava - Polský řidič kamionu, který útočník zneužil k pondělnímu útoku na vánoční trh v Berlíně, byl první obětí tohoto odporného násilného činu. Dnes to podle agentury AP prohlásila polská premiérka Beata Szydlová. Ariel Žurawski, vlastník polské dopravní firmy, které kamion patřil, o svém zaměstnanci a zároveň bratranci prohlásil, že je očividné, že řidič s útočníkem bojoval do posledních sil.

"Bylo naprosto jasné, že o svůj život bojoval. Jeho tvář byla napuchlá a zakrvácená. Policie mě informovala, že utrpěl střelná zranění. Vedle toho, že byl pobodán, byl zastřelen," řekl Žurawski polským médiím. Dodal, že ho německá policie požádala, aby podle fotografie těla identifikoval svého sedmatřicetiletého bratrance Lukasze Urbana. Policie oficiálně uvedla, že řidič byl zastřelen, podle informací magazínu Der Spiegel se tak stalo jedinou střelou malého kalibru do hlavy.

O tom, že Urban jistě hájil kamion do poslední chvíle, je přesvědčen i jeho spolupracovník Lukasz Wonsik. "Nevěřím, že by vůz vydal a nebránil ho do konce, kdyby byl přepaden," řekl Wonsik.

Urban podle Žurawského přijel do Berlína, kam vezl náklad oceli, v pondělí v 7:00 ráno. V tamní pobočce ocelářské společnosti ThyssenKrupp mu však sdělili, aby s dodávkou vyčkal do dnešních 8:00. Díky záznamům navigační služby GPS má policie o pohybu kamionu přesné informace.

Naposledy se Urban, po kterém zůstala vdova a dospívající syn, ozval manželce v 15:00. Telefonát ale nebyl dlouhý, neboť žena byla v práci, proto nemohla hovořit. O hodinu později se muži pokoušela zavolat zpět, to již ale telefon nebral.

Žurawski také hovořil o tom, že podle GPS záznamů činil kamion nezvyklé pohyby a že to vypadalo, jako by se někdo tahač s návěsem učil řídit. Tato aktivita začala v 15:45. Poté se vůz dal znovu do pohybu v 19:40, kdy kamion zamířil na vánoční trh. Během cesty vůz podle Žurawského několikrát přejel dvojitou čáru a také se několikrát dostal do složité situace.

Magazín Der Spiegel na svém webu uvedl, že atentátník nejprve tržiště jednou objel a teprve poté najel do davu. S odvoláním na své zdroje dodal, že je možné, že tak chtěl nabrat rychlost.

Již dříve agentura ANSA s odvoláním na své zdroje uvedla, že kamion odjel v pátek 16. prosince z Itálie a že ještě v ten den večer projel Brennerským průsmykem do Rakouska.