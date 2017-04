Paříž - Polovina Francouzů si myslí, že nacionalistická kandidátka Marine Le Penová zahájila lépe než její centristický soupeř Emmanuel Macron kampaň před květnovým druhým kolem francouzských prezidentských voleb. Uvedla to zpravodajská stanice BFM TV s odvoláním na nejnovější průzkum agentury Elabe. O Macronovi si totéž myslí 43 procent dotázaných.

BFM TV připomíná, že Macron vyvolal ostrou kritiku, když v neděli po oznámení, že vyhrál první kolo voleb, šel slavit se členy svého týmu do luxusní pařížské restaurace. Le Penová, která se opírá o voliče, kteří by si návštěvu podniku La Rotonde nemohli nikdy dovolit, to také neváhá neustále připomínat.

Další ostré diskuze vyvolalo středeční pokračování kampaně v severofrancouzském městě Amiens, kde se místní továrna chystá přesunout výrobu do Polska. Zatímco Macron šel nejprve do salónního prostředí místní hospodářské komory, kde se setkal s odborovými předáky, Le Penová překvapivě zamířila přímo k branám závodu, aby se setkala s hlídkujícími dělníky, kteří kvůli brzké ztrátě práce zahájili stávku.

Zatímco dělníci političku přijali srdečně a fotili se s ní, na Macrona, který se na stejné místo vydal později, čekalo bučení a nadávky.

Macronovu kampaň hodnotí negativně zejména dvě třetiny voličů levicového radikála Jeana-Luka Mélenchona, který v prvním kole vypadl jako čtvrtý, ale s téměř 20 procenty hlasů. Mélenchonovi voliči tak mohou výrazně ovlivnit výsledky druhého kola. Sám Mélenchon odmítl doporučit svým stoupencům, koho jít volit, čímž ukázal, jak velkou nechuť k Macronovi cítí. Ještě v roce 2002, kdy do druhého kola prezidentských voleb postoupil otec Marine, Jean-Marie Le Pen, Mélenchon tvrdě vyzýval k hlasování proti kandidátovi nacionalistické Národní Fronty.

Špatná je Macronova kampaň i pro 59 procent voličů pravicového konzervativce Françoise Fillona, který v první kole vypadl z třetího místa rovněž se zhruba 20 procenty hlasů. Fillon sice vyzval svoje podporovatele, aby hlasovali pro Macrona, ale podle průzkumu agentury Ipsos ho chce uposlechnout jen necelá polovina z nich. Naopak třetina je už nyní odhodlána volit Le Penovou.

Dosavadní průzkumy ukazovaly, že Macron by měl druhé kolo voleb 7. května vyhrát poměrem nejméně 60:40. Jestliže většina komentátorů stále ještě nepochybuje o Macronově úspěchu, mnozí již ale začínají hovořit o tom, že možná liberální politik spadne pod 60procentní hranici a že volby nakonec mohou dopadnout těsněji než se očekávalo.

Agentura Odoxa dnes zveřejnila průzkum popularity politiků a zaznamenala pokles v kladném hodnocení Macrona na 41 procent, což představuje oproti předchozímu průzkumu ztrátu čtyř procentních bodů. O stejné body naopak stoupla popularita Le Penové, a to na 33 procent.