Praha - Zástupci hlavních politických stran se na předvolební debatě vesměs shodli na nutnosti vyrovnaných veřejných rozpočtů. Vyslovili se i pro změnu struktury ekonomiky od levné montovny k výrobkům s vyšší přidanou hodnotou. Podporují také digitalizaci veřejné správy, vzdělání, vědu a výzkum a snížení byrokracie. Rozdílné názory mají na daňové změny. Debatu provázely invektivy mezi politickými lídry.

"Prioritou je vyrovnaný rozpočet, vypadá to, že i letos bude přebytkový," uvedl předseda hnutí ANO Andrej Babiš. "Ekonomický růst máme ve svých rukou, a to tím, že budeme investovat. Chceme snižovat daně a efektivní stát," uvedl. Připomněl špatné čerpání peněz z evropských fondů, problémem je podle něj i nízká nezaměstnanost. "Tu vládu by měl konečně někdo začít řídit," dodal.

Pro celkovou změnu ekonomického modelu se vyslovil ministr zahraničí (ČSSD) Lubomír Zaorálek. "Měli bychom podpořit malé, střední podniky," řekl. Současný ekonomický model podle něj vede do "pasti" nízkých mezd, v té souvislosti zmínil pracovníky z Ukrajiny. "Pokud chtějí podnikatelé zaměstnávat lidi z Ukrajiny, ať jdou podnikat na Ukrajinu," řekl. Babiš se proti tomu ohradil a poukázal na Polsko, kde je podle něj milion Ukrajinců. "Není to pravda, neohrožuje to naše lidi. Jeďte se tam podívat," reagoval.

"Bylo by ideální, kdybychom byli ekonomikou nápadů s vysokou přidanou hodnotou lidské práce, což bez odborníků není možné. Podle nás je potřeba změnit strukturu školství. Na středních školách je spousta oborů, které v budoucnu na trhu práce nebudou potřeba. Je třeba rozvíjet vzdělávání v oblasti jazyků, IT, podporovat talenty," uvedl místopředseda OP 09 Miroslav Kalousek. Navrhl také školné na vysokých školách. S tím nesouhlasil místopředseda ČSSD Jiří Dolejš.

"Zástupy softwarových inženýrů nás nespasí. To jsou takoví lepší dělníci v našich podmínkách. Potřebujeme typ školství, který podporuje kritické myšlení, komunikaci. Ta změna je komplexnější, nejde jen o podporu IT," řekl k tomu Zaorálek.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek řekl, že by měla fungovat základní trojnožka - průmysl, věda a výzkum a vzdělání. Důležité je podle něj dlouhodobě vyrovnané veřejné financování. "U daní dáváme přednost stabilitě, nechceme s nimi nyní příliš hýbat," podotkl. Výzvou je podle něj digitalizace a elektronizace státní správy.

"Bývali jsme kovárnou východní Evropy, nyní jsme montovnou západní Evropy," řekl Dolejš. Česká ekonomika by neměla konkurovat daňovým dumpingem, poznamenal.

Prioritou TOP 09 je podle Kalouska rozpočtová odpovědnost. K tomu se podle něj váže nutnost reformy penzijního a zdravotního systému. I on se vyslovil pro změnu struktury ekonomiky. Chce též změnit strukturu daňové zátěže, snížit například odvody za sociální pojištění.

Podobnou změnu v nižším zdanění práce plánuje místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Jeho strana chce návrat ke dvou sazbám DPH, zrušit daň z nabytí nemovitosti či silniční daně za motorová vozidla.

V závěru debaty se politici střetli kvůli vstupu Česka do eurozóny. Babiš se vyslovil proti vstupu. "Já nechci ručit za italské nebo řecké banky. Pokud se nereformuje eurozóna, tak tam nechci," uvedl. Naproti tomu Bělobrádek poukázal na to, že Slovensko na vstupu do eurozóny vydělalo a vyslovil se pro vstup ČR. Stanjura hovořil o "flexibilní integraci" a Zaorálek o nutnosti připravit ČR na hladký vstup do eurozóny.

Debatu uspořádala Britská obchodní komora v ČR ve spolupráci s Americkou obchodní komorou, Francouzsko-českou obchodní komorou a Severskou obchodní komorou.