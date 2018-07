Praha - Dům v Mikulandské ulici v centru Prahy, v němž se v úterý dopoledne zřítila dvě patra a zranila tři dělníky, dnes dopoledne začali ohledávat kriminalisté a soudní znalec v oboru stavebnictví. Při zkoumání jim pomáhá i policejní dron. Novinářům to řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Případ zatím policisté vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Podle zjištěných informací a stop a za pomoci odborníků budou vyšetřovatelé zjišťovat příčinu zřícení a případnou trestní odpovědnost.

Policisté znají identitu zraněných dělníků, všichni jsou cizinci. Jejich státní příslušnost podle mluvčího sdělit nemůžou.

"V současné době probíhá ohledání místa události v Mikulandské ulici. Jsou zde kriminalisté krajského ředitelství, kriminalisté z Prahy 1 a také soudní znalec z oboru stavebnictví. Při této činnosti je využit i policejní dron, takže prohlížíme budovu i z druhé strany," uvedl dopoledne Rybanský. Mikulandská ulice je od Národní třídy i Ostrovní ulice nadále uzavřena, za doprovodu policistů se do ní stejně jako už v úterý dostanou lidé, kteří tam bydlí nebo pracují.

Budovu policisté převzali v úterý pozdě večer poté, co hasiči ukončili záchranné práce. I když měli podezření, že pod sutinami ještě mohou být další zavalení lidé, nikoho dalšího už nenašli. Budova je nestabilní, statik ji prohlásil za nebezpečnou.

Hasiči krátce po zřícení části budovy našli pod troskami dva lidi, třetí zraněný člověk vyprostit nepotřeboval. Všichni tři dělníci skončili v nemocnici, přičemž stav jednoho z nich byl velmi vážný. Záchranná služba ho v umělém spánku převezla do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Stav těžce zraněného pacienta nadále vyžaduje intenzivní péči, sdělila ČTK mluvčí ÚVN Jitka Zinke.

Už v úterý byli na místě neštěstí kromě všech složek integrovaného záchranného systému také kynologové městské policie se psy cvičenými na hledání zavalených lidí, inspektoři práce, statici, psychologové, členové Českého červeného kříže, specialisté z báňské služby i představitelé hlavního města. Budovu přes noc hlídali policisté a strážníci.

Budova, která není památkově chráněná, byla postavena na konci 19. století. Sídlila v ní základní škola. Po přestavbě, kterou provádí Metrostav, se má objekt změnit na technologické a dílenské zázemí pro studenty UMPRUM. "Za představitele Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze konstatuji, že naše myšlenky se v prvé řadě soustředily na záchranu a zdravotní stav poraněných dělníků. Na druhé straně teprve nyní okolnosti umožní získat dostatečně validní informace k vyhodnocení příčin této nešťastné události," sdělil dnes ČTK rektor UMPRUM Jindřich Smetana. Kdy bude možné ve stavebních pracích pokračovat a jaká budou další opatření, se rozhodne až následně, dodal. Podle Metrostavu nebyly porušeny žádné předpisy týkající se bezpečnosti práce.

Na místo zřícené budovy se přijela v úterý podívat i pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Řekla, že je potřebné prověřit i roli památkářů Národního památkového ústavu, kteří podle ní možná nutili projektanty k "nestandardním postupům". Národní památkový ústav takový výrok označil za absurdní a jakoukoliv odpovědnost odmítl. Uvedl, že postupoval vždy standardně a v souladu se zákonem o památkové péči.

Metrostav: Při nehodě bylo na stavbě v Mikulandské ulici 45 lidí

V době nehody, kdy se v úterý v Mikulandské ulici v Praze zřítila při rekonstrukci dvě patra domu, bylo na stavbě 45 lidí. ČTK to dnes sdělil Vojtěch Kostiha, mluvčí Metrostavu, který rekonstrukci provádí. Stavbu podle něj firmě předá policie do konce týdne a poté Metrostav stanoví postup odklízení. Zda bude potřeba strhnout celou budovu, posoudí statik, uvedl Kostiha.

"Na stavbě bylo v době nehody 45 lidí, na sto procent už tam nikdo není zasypaný. Kdo nese za neštěstí zodpovědnost, ukáže vyšetřování. My se jeho výsledkům podřídíme. Do konce týdne nám policie předá stavbu a my s projektantem stanovíme postup odklízení," sdělil Kostiha.

Podle Kostihy by ve čtyřpatrovém domě s vnitřním dvorem měla být doplněna dvě podzemní podlaží. "Pětipatrová dvorní vestavba a západní trakt by měly být zvýšeny o jedno podlaží. V suterénu křídla do Mikulandské ulice budou zachovány historické sklepy. S rekonstrukcí jsme začali letos 19. března, předpokládané dokončení mělo být 19. dubna 2019. To, zda bude možné termín dodržet, nedokážeme v tuto chvíli předjímat," dodal Kostiha.

Mikulandská ulice zatím zůstává pro dopravu uzavřená, vjíždět do ní mohou pouze rezidenti.