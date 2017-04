Jičín - Policisté vyšetřují sobotní úmrtí dvou žen v sauně v Jičíně. Zda šlo o trestný čin, nebo nešťastnou událost, zatím nezjistili. Konkrétnější informace by mohli mít v následujících dnech. ČTK to dnes řekla policejní mluvčí Alena Kacálková. "Kriminalisté zahájili šetření ve věci úmrtí dvou žen. Jejich prověřování by mělo vyvrátit, nebo potvrdit, zda vůbec došlo k nějakému trestnému činu. Stejně tak se může jednat o nešťastnou událost. Jejich úkolem je všechny okolnosti prověřit," dodala mluvčí.

Neštěstí se stalo v místní části Jičína Roubousy. Pětašedesátiletá žena s o 20 let mladší dcerou se saunovaly v zahrádkářské kolonii. Podle prvotních informací se v sauně zlomila klika, ženy se proto nemohly dostat ven. Zkoušely rozbít okno, ale to se jim nepovedlo.

Majitelce sauny se zdálo, že tam jsou ženy dlouho, a šla se podívat, co se děje. Našla je ležící na zemi. Přivolaný lékař konstatoval smrt obou žen. Kriminalisté nařídili soudní pitvu.

Podle Pavla Hofrichtera z České asociace saunérů se na domácí sauny nevztahují normy, které musí dodržovat provozovatel saun například saunového centra, akvaparku, hotelu nebo penzionu. Rizika podomácku vyrobené sauny jsou velká, uvedl.

"Dveře sauny nesmí být opatřeny klikou. Standardní dveře do sauny jdou otevřít jen tlakem na dveře, otevírají se samozřejmě ven z prohřívárny. Tedy pokud by někdy nastala situace, kdy není možné použít madlo na dveřích, stačí se o dveře opřít a ty se otevřou," uvedl Hofrichter.