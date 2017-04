Praha - Policie obvinila dvanáctičlennou skupinu složenou ze zaměstnanců Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a dalších lidí, a to z korupce v souvislosti s vystavováním rostlinolékařských osvědčení. ČTK to dnes sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Trestná činnost se podle něj týkala vývozu zásilek květin a ovoce do Ruska a Běloruska.

Zaměstnanci ústavu údajně vydávali na zboží rostlinného původu prázdná rostlinolékařská osvědčení bez jakéhokoli bližšího popisu produktů. Dokumenty obsahovaly pouze úřední razítko a podpis inspektora, který však neprovedl zákonem předepsanou kontrolu. Listiny následně putovaly do Polska a Litvy, odkud doprovodily jednotlivé rostlinné zásilky přepravované kamiony nebo letadly do zemí Ruské federace nebo Běloruska.

"Podařilo se zadokumentovat, že v některých případech jednotliví úředníci ústavu za vystavení prázdných rostlinolékařských osvědčení (...) převzali úplatek v podobě finanční hotovosti. Výše takto nelegálně získaných prostředků je dosud předmětem vyšetřování," uvedl Ibehej.

Obvinění jsou stíháni na svobodě. Podle policie se dopustili zneužití pravomoci úřední osoby, padělání a pozměnění veřejné listiny, přijetí úplatku a podplacení. Kauzu dozoruje Okresní státní zastupitelství v Tachově.

Kontrolní zemědělský ústav je organizační složkou státu, zřizuje ho ministerstvo zemědělství. Inspektoři ústavu potvrzují vystavením rostlinolékařského osvědčení, že zkontrolovali zdravotní stav zásilky rostlin či rostlinných produktů před jejím odesláním do zemí mimo EU. Důvodem kontroly je ochrana před zavlékáním škodlivých organismů.