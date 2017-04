Praha - V Česku se rozšiřuje hra Modrá velryba, která navádí k sebevraždám. Česká policie chce kontaktovat provozovatele sociálních sítí, aby šíření hry zamezili. Oznámila to mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová. Hra se šíří hlavně z rusky mluvících zemí, údajně si už po celém světě vyžádala desítky dětských životů. Policie apeluje na rodiče a učitele, aby sledovali chování dětí, a pokud mají podezření, že hru hrají, ohlásili to policii.

Hra je podle Nguyenové určena pro mladé a jejím cílem je plnit úkoly. Vítěz je v konečné fázi nucen administrátorem spáchat sebevraždu. "Po důkladném zmonitorování sociálních sítí můžeme potvrdit, že tato hra se opravdu vyskytuje na území České republiky a bereme ji jako velmi vážnou hrozbu pro českou mládež," zdůraznila Nguyenová.

Hra Modrá velryba vznikla údajně v Rusku a rozšířila se tam do stovek síťových společenství, která propagují "estetiku smrti" a nabádají mladou generaci k sebevraždě. Podle ruského serveru LifeNews podobné diskusní skupiny ruská cenzura Roskomnadzor opakovaně likviduje, ale stále nové a nové se objevují. Název Modrá velryba údajně odkazuje na sebevražedné chování velkých mořských savců, kteří se vrhají na břeh a dobrovolně hynou.

Po zapojení do hry musí uživatel podstoupit několik často velmi drastických úkolů, například vyrýt si na ruce obrázek velryby a jeho fotografii poslat "administrátorovi". Ten po splnění dalších úkolů nakonec určí čas a místo doporučené sebevraždy. Jeden z takových "administrátorů", jistý Filipp Budějkin, již sedí v jednom z petrohradských vězení. Desítky dalších policie podle LifeNews ruská policie stíhá.

Hra se z Ruska rozšířila do dalších postsovětských zemí, zejména do Pobaltí. Nedávno se v Lotyšsku dvojice mladých lidí vrhla ze střechy domu, aby dovršila padesátý, poslední "level" sebevražedné hry. Nešťastníci skok přežili a z vyšetřování lotyšská policie zjistila, že jde o systematickou a cílenou manipulaci s dětskou psychikou. Případy dětských sebevražd vyvolaných hrou Modrá velryba byly podle ruského tisku zaznamenány i v Bulharsku, Itálii a Spojených státech.

Česká policie zatím podle mluvčí Nguyenové dělá preventivní kroky. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu, pod které spadá počítačová kriminalita, se snaží spojit s administrátory sociálních sítí Facebook a Instagram, aby zamezili dalšímu šíření hry. "Dále prověřujeme, zda s touto hrou mají nějakou spojitost podezřelá úmrtí dětí, která se v poslední době udála," doplnila Nguyenová.

O této hře se v Česku mluví hlavně v souvislosti se smrtí dvou dívek, které minulý týden u Mlékojed na Mělnicku srazil vlak. "Mělničtí kriminalisté neustále prověřují všechny okolnosti tragického případu. Podrobnosti sdělovat nebudeme, a to vzhledem k věku a pozůstalým," řekla dnes ČTK mluvčí mělnické policie Markéta Johnová. Na otázku, zda může mít tento případ souvislost právě se zmiňovanou hrou, mluvčí tuto variantu nevyloučila, ale blíže nekomentovala.

Policie rodičům a učitelům doporučuje, aby se zaměřili na chování dětí, a pokud mají podezření, že hru hrají, aby to nahlásili. Podobně by se měly zachovat i děti, pokud mají podezření, že hře propadl jejich sourozenec, spolužák nebo kamarád. Pomoci by mohly také internetové odkazy či otisk počítačové obrazovky.