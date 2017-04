Ilustrační foto - Policisté zatkli 21. února 17 lidí, z toho pět vězňů, kvůli pašování drog do věznice Bytíz u Příbrami. Do pondělní policejní akce nejen ve věznici, ale i na dalších místech na Příbramsku a Písecku se zapojilo 130 policistů a více než stovka pracovníků vězeňské služby. Zadrženým hrozí až deset let vězení, řekla dnes ČTK mluvčí příbramské policie Monika Schindlová. ČTK/Policie ČR