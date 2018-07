Ústí nad Labem - Odhadem kolem 1000 lidí zatím přijelo na technoparty, která se od pátku koná v ústecké čtvrti Všebořice. Aparatury začaly hrát až dnes ráno. Přes noc byl klid. Podle mluvčí policie Aleny Bartošové v noci nezaznamenali žádné protiprávní jednání.

"Situaci ale dále monitorujeme," řekla ČTK.

Akce se koná na soukromém pronajatém pozemku v krajském městě na dohled od všebořického sídliště. Původně se účastníci sjížděli od čtvrtka na louku u obce Chuderov nedaleko Ústí. Lokalita je ale v chráněné krajinné oblasti, proto je policie vyzvala k odchodu. Účastníci výzev v pátek uposlechli a přemístili se do Ústí.

Na technoakci Falanx 2018 do 30. července zve na facebooku veřejná skupina C23CHTEKNO. Podle nepotvrzených informací by měly být zvukové systémy v provozu jen přes den a na noc po 22:00 by měly být vypnuté. Vyplývá to z reakcí přispěvatelů této facebookové skupiny.

V Ústeckém kraji se konala technoparty například v roce 2015 u Červeného újezdu na Teplicku. Akce byla nahlášena jako soukromá a sjelo se na ni 4000 lidí. Letos na přelomu dubna a května se na kraji Liberce konala technoparty Czarotek, té se zúčastnilo podle policie asi 7000 lidí.