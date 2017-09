Praha - Sněmovna dnes podle očekávání vydala předsedu ANO Andreje Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Stíhán bude moci být také místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. Dolní komora o tom dnes rozhodla po sedmihodinové rozpravě, v níž své představitele obšírně a urputně hájili zástupci ANO. Pro vydání Babiše hlasovalo 123 ze 134 přítomných poslanců, o vydání Faltýnka rozhodlo 120 ze 133 hlasujících členů dolní komory. Až na Babiše a Faltýnka se zástupci ANO hlasování nezúčastnili.

Policie chce oba politiky ANO obvinit jako činitele Agrofertu v souvislosti s padesátimilionovou dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo. Babiše chce stíhat pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý jen z dotačního podvodu.

Záznam projevu Babiše a Faltýnka po hlasování směnovny:

Babiš i Faltýnek se chtějí co nejrychleji u soudu očistit. Řekli to večer novinářům po jednání Sněmovny. Záležitost znovu označili za pokus ovlivnit říjnové volby a odmítli, že by se něčím provinili.

"I když zásadně nesouhlasím s tou žádostí, jsme souhlasili s vydáním a samozřejmě uděláme všechno pro to, abychom se očistili," řekl Babiš. Případ farmy Čapí hnízdo označil za pseudokauzu živenou médii. "Já doufám, že voliči nejsou hloupí, že to prokouknou," uvedl.

"Já jsem hlasoval pro své vydání ze stejných důvodů jako pan Babiš. Já jsem nic neudělal, věřím, že se očistíme před nezávislým soudem," řekl Faltýnek s tím, že hodlá využít všech dostupných právních prostředků. Chce také vyzývat vyšetřovatele, aby se proces konal co nejdříve, i když je podle něj jasné, že do voleb se to nestihne.

Video: Sněmovna vydala Babiše a Faltýnka ke stíhání v kauze Čapí hnízdo 06.09.2017, 22:20, zdroj: ČTK/PČR

Babiš už ráno v úvodním vystoupení požádal poslance, aby ho vydali k trestnímu stíhání, ačkoli kauzu označil za účelovou a za snahu ovlivnit nadcházející volby. "Žádný trestný čin jsem nespáchal a proti obvinění se budu bránit všemi právními prostředky," prohlásil mimo jiné. Babiš také nařkl policii z toho, že zamlčuje důkazy, které jí byly předloženy. Oponenti včetně předsedkyně sněmovního imunitního výboru Miroslavy Němcové (ODS) namítali, že postup policie schválili dozorující státní zástupci.

Faltýnek stejně jako Babiš hlasoval pro své vydání, ostatní poslance ale o totéž přímo nepožádal. Také on policejní žádost o vydání ve svém vystoupení zpochybňoval. Podobně se k žádosti vyjadřovali další zástupci ANO v čele s Radkem Vondráčkem, podle něhož je dokument právně nekvalitní a chybí v něm důkazy.

ANO tvrdí, že čelí bezprecedentnímu pokusu o nedemokratické ovlivnění nadcházejících sněmovních voleb za pomoci policejních orgánů. Zástupci ostatních stran to odmítli s tím, že kauza musí být vyšetřena standardně. Policejní žádost podle nich splňovala všechny náležitosti a nebyla motivována politickými postoji či výroky Babiše a Faltýnka.

Poslanci v debatě nešetřili vzájemnými výpady. K nejostřejším patřila přestřelka Babiše s ministrem zahraničí a volebním lídrem ČSSD Lubomírem Zaorálkem. Babiš mluvil o podpásovkách a o boji s korupční hydrou, kterou tvoří kasta některých tradičních politiků s jejich kmotry, kumpány a "kámoši" lobbisty. Zaorálek zase obvinil ANO z bolestínství, fňukání a z užívání dvojího metru - jednoho pro sebe, druhého pro ostatní politiky. Babišovi odpůrci také připomínali jeho výrok o zbytečnosti imunity.

Sněmovna rozhodovala v nynějším volebním období zatím o devíti poslancích, které chtěla policie stíhat. V jednom případě byl verdikt záporný. Pokud Babiš a Faltýnek v říjnových volbách poslanecké mandáty obhájí, policie bude muset žádat o jejich vydání znovu.

TOP 09 považuje neúčast ANO na hlasování o Babišovi za zbabělost

TOP 09 považuje neúčast poslanců hnutí ANO na hlasování o vydání předsedy hnutí Andreje Babiše a prvního místopředsedy Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání za zbabělost. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek neúčast vidí jako legitimní možnost, výsledek hlasování ho nepřekvapil. Podle ODS si Sněmovna mohla debaty dnešního dne ušetřit.

"Poslanci hnutí ANO skutečně nemístně protahovali debatu. To, že se kromě dvou zmíněných poslanců nakonec nezúčastnili hlasování, považuji za zbabělost, mohli svůj názor vyjádřit aktivním hlasováním," řekl novinářům poslanec Martin Plíšek (TOP 09).

Bělobrádka sice neúčast poslanců ANO na hlasování překvapila, vidí ji ale jako legitimní možnost, která na výsledek hlasování neměla vliv. Babiš s Faltýnkem se nyní podle něj mohou obhájit před orgány činnými v trestním řízení. Předseda lidovců zároveň vyloučil, že by KDU-ČSL mohla vstoupit do příští vlády s člověkem, který by byl trestně stíhaný.

Podle předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury si Sněmovna mohla dnešní debaty ušetřit, kdyby Babiš i Faltýnek po policejní žádosti sami rezignovali na své poslanecké mandáty. Stanjura zdůraznil, že Sněmovna není vyšetřovatel ani soudce, i když před ní dnes podle něj vystoupila řada poslanců ANO, kteří se snažili hrát roli obhájců.

Také ministr zahraničí a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek vyjádřil po hlasování přesvědčení, že není rolí Sněmovny rozhodovat o vině a nevině. Poslanci ANO podle něj při debatách předváděli obstrukce. Zaorálek nadnesl myšlenku, že by se měla poslanecká imunita do budoucna zrušit.

Video: Gazdík kritizuje odchod poslanců ANO před hlasováním 06.09.2017, 22:00, zdroj: ČTK/Video

Pro zrušení imunity se vyslovil i místopředseda Sněmovny Petr Gazdík (STAN). Podivně podle něj působil postoj klubu ANO, když hnutí před volbami rovněž mluvilo o odstranění poslanecké imunity, ale když došlo na jeho vlastní představitele, nechce o vydání hlasovat. Podle Gazdíka to ukazuje, že ANO není standardní demokratické hnutí.