Praha - Sněmovna možná podpoří trestání podpory ideologie hlásající nenávist, jak to navrhlo hnutí SPD z obav před šířením radikálního islamismu. Naznačila to úvodní debata Sněmovny k této předloze, během níž dnes tuto novelu trestního zákoníku podpořili také zástupci ODS. Naopak Piráti navrhli zamítnutí předlohy, podle nich by znamenala omezování svobody slova.

Dolní komora první kolo projednávání zatím nedokončila, vrátit by se k němu mohla už během odpoledne. Vláda k předloze zaujala neutrální stanovisko.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že novela má "chránit naše životy před terorismem" ve jménu "zrůdné islámské ideologie". "Nejenže nebude líp, bude už jen hůř a hůř, až muslimské komunity objeví naši republiku," varoval Okamura. Poukázal na případ bývalého předsedy pražské muslimské obce Vladimíra Sáňky, kterého soud nepravomocně zprostil obžaloby za šíření radikální islámské knihy.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) upozornil na to, že Sáňkův případ není uzavřen. "Proti zpřísnění trestnosti nic nemám, jakkoli si myslím, že to dopadne i na některé navrhovatele," poznamenal k tvůrcům novely. Okamura to označil za "nějaké hlouposti a invektivy".

Mikuláš Ferjenčík (Piráti) doporučil zamítnutí novely kvůli tomu, že by zavedla nový verbální trestný čin a omezuje svobodu slova. Marek Výborný (KDU-ČSL) označil novelu za "laciné řešení" a "projev nežádoucího legislativního diletantství", který byl ovlivněn jedním soudním řízením. Neutrální stanovisko menšinové vlády ANO bylo podle poslance snahou nerozházet si SPD, s níž vládní hnutí vyjednává o podpoře kabinetu.