Brno - Žít Brno považuje vyjádření hnutí ANO o podpoře výstavby hlavního nádraží v Brně v odsunuté poloze u řeky za porušení koaliční smlouvy. ČTK to řekl primátorův náměstek Matěj Hollan (Žít Brno). Bude chtít situaci řešit s primátorem Petrem Vokřálem (ANO). Pokud se za stanovisko o odsunu postaví, může to vyvolat dohodovací řízení, zda může koalice ANO, Žít Brno, KDU-ČSL, SZ a TOP 09 pokračovat. V Brně se rozhoduje, zda bude nádraží v centru pod Petrovem asi 150 metrů od toho současného, nebo se asi o kilometr odsune k řece. Jihomoravské ANO dnes oznámilo, že podporuje odsunutou variantu.

Podle Hollana je oznámení ANO o podpoře jedné z variant popřením veškerých dohod v koalici, která ohledně nádraží měla postupovat společně a teprve poté vydat společné rozhodnutí. "Půjdeme se zeptat primátora Vokřála, zda se s tímto usnesením ztotožňuje. Pokud se postaví za rozhodnutí jejich krajského předsednictva, budeme to řešit na úrovni koalice," uvedl Hollan, který by v takovém případě chtěl vyvolat dohodovací řízení o tom, zda má koalice dál smysl. Pokud podle něj bude Vokřál proti krajskému usnesení, bude to v souladu s koaliční smlouvou. Vyjádření primátora se ČTK snaží získat.

Primátorův náměstek Martin Ander (SZ) se stejně jako Hollan bude ptát kolegů z hnutí ANO, jak si jejich krok mají Zelení vysvětlit. "Dva týdny vedeme debatu, jak budeme zastupitele s věcí seznamovat, a najednou se dozvíme, že hnutí ANO se k tomu nějak postavilo. Je to neseriózní přístup a nevím, jak si představují, že bude naplněna litera koaliční smlouvy," řekl Ander.

Koaliční partneři v Brně nemají o poloze nádraží jasno. ANO se vyjádřilo pro odsun, Zelení dlouhodobě prosazují nádraží v centru. Hollan uvedl, že pro cestující je sice lepší centrální poloha, ale hnutí Žít Brno se chce přiklonit k jedné z variant až po posouzení pozitiv a negativ obou z nich. Jasno nemají lidovci ani TOP 09, kteří nejprve chtějí vyhodnotit závěry studie proveditelnosti. "Nepreferujeme žádnou variantu. Chceme si vyhodnotit pozitiva i negativa obou variant," uvedl primátorův náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL). Podobně to má TOP 09. "Nezáleží na tom, kde nádraží bude, ale hlavně aby konečně bylo a v co nejkratší době," doplnil primátorův náměstek Jaroslav Kacer (TOP 09).

Studie proveditelnosti, kterou zpracovala Správa železniční dopravní cesty, uvedla, že jsou možné obě varianty a nádraží může stát v centru i v odsunuté poloze. V obou případech to vyjde na desítky miliard korun. Nádraží v odsunuté poloze by se podle studie mohlo začít stavět v roce 2020 a v centru v roce 2026. Současné nádraží kapacitně nestačí.

Pro odsunutou polohu jsou opoziční ČSSD, ODS i KSČM. Jejich zástupci ČTK shodně řekli, že odsunutá poloha je výhodnější, časově kratší i lacinější. Komunisté upozorňují na to, že pozdější zahájení výstavby je ohrožením možnosti čerpání evropských dotací na stavbu nádraží.