Praha - Sněmovní volby, které se konají za půl roku, podle bookmakerů sázkových kanceláří jednoznačně vyhraje hnutí ANO. Kurzy na jeho vítězství se pohybují od 1,15 do 1,18:1. Podle zástupců sázkových společností, které ČTK oslovila, sází na volební vítězství ANO také přes 90 procent sázkařů. V porovnání s prezidentskými volbami je zájem sázkařů zatím zhruba poloviční.

"Zatím 90 procent jde na výhru ANO, devět procent na to, že vyhraje někdo jiný a jen jedno procento na výhru ČSSD. Je ale fakt, že zatím rovněž všechny průzkumy napovídají tomu, že (Andrej) Babiš prostě vyhraje," uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava. Na to, že vyhraje kterákoliv jiná strana, hnutí nebo koalice, má Tipsport, Chance i Fortuna shodný kurz 4,3:1. Na výhru ČSSD se kurzy pohybují v rozpětí 4,7 až 5:1. Jiné příležitosti v nabídkách sázkových kanceláří nejsou.

Tipsport zatím na sázkách na sněmovní volby vybral přes dva miliony korun. Jeden sázkař vsadil na jednom tiketu zároveň na vítězství ANO a triumf týmu Mercedes v poháru konstruktérů letošního ročníku závodů F1. Za 200.000 korun bude v případě trefy brát téměř dvojnásobek.

Chance zatím přijala sázky zhruba za půl milionu korun. "Hlavní vrchol sázek očekáváme až na konci léta s tím, jak se budou podzimní volby blížit," řekla mluvčí Chance Karolína Stonjeková.

Fortuna zatím nabrala sázky kolem milionu korun, 90 procent šlo na výhru ANO. Mluvčí společnosti Petr Šrain očekává zvýšení zájmu sázkařů poté, až budou známy kandidátky. "V tu chvíli to začne být zajímavější. Dá se sázet třeba na to, jestli jednotlivé strany překročí pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny. Nebo na vzájemné duely stran. Tady je zatím ANO až příliš velký favorit s nízkým kurzem, a to sázkaře moc neláká. Podobné to bylo před čtyřmi lety s tím rozdílem, že tehdy byla jasným favoritem ČSSD," uvedl Šrain.

Zájem o sněmovní volby je v porovnání s prezidentskými, které se konají v lednu 2018, zhruba poloviční. Podle Šraina tomu tak bylo i při volbách v roce 2013. "Prezidentské volby znamenaly pro sázkaře větší tahák. Byla to první přímá volba, stáli proti sobě dva vyhranění kandidáti, kampaň byla zároveň velmi agresivní a do značné míry se odehrávala na sociálních sítích. Kurzy navíc měly turbulentní vývoj. Třeba hlavní favorit Jan Fischer se nedostal ani do druhého kola," uvedl Šrain.

V prezidentských volbách je zatím největším favoritem prezident Miloš Zeman s kurzy 1,55 až 1,6:1. Na druhé místo po oznámení kandidatury poskočil bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš (3 až 3,1:1). Třetí je textař a podnikatel Michal Horáček s kurzem 8:1.