Stockholm - Muž podezřelý ze spáchání pátečního atentátu ve Stockholmu, při němž zahynuli čtyři lidé, podle švédské policie projevoval sympatie vůči extremistickým organizacím, včetně takzvaného Islámského státu. Devětatřicetiletý Uzbek, jehož zatkli v sobotu nad ránem, ve Švédsku neúspěšně žádal o povolení k pobytu a kvůli tomu, že zemi neopustil, po něm úřady pátraly. V souvislosti s atentátem byl podle dnešního sdělení prokuratury zatčen další člověk pro podezření ze spáchání teroristického činu a vraždy. Další podrobnosti o něm ale nejsou známy.

V pátek odpoledne vjel atentátník s nákladním autem ukradeným místnímu pivovaru do davu lidí na na nákupní třídě Drottninggatan a prorazil průčelí luxusního obchodního domu Åhléns. "Hodně nasvědčuje tomu, že zatčený (39letý Uzbek) je řidičem (kamionu)," řekl policejní mluvčí. Jaké důkazy to ale konkrétně jsou, nechtěl komentovat. V úterý státní zástupce určí, zda bude předveden před soudce. Ten následně rozhodne, jestli bude muž vzat do vazby nebo propuštěn.

Policisté v nákladním autě na sedadle spolujezdce našli technické zařízení, "které tam nemělo být". Zatím však neinformovali, zda šlo o bombu.

Při atentátu zemřeli dva Švédi, jeden Brit a Belgičan. Patnáct lidí utrpělo zranění, Češi mezi nimi podle mluvčí českého ministerstva zahraničí Ireny Valentové nejsou.

Policie podle mluvčího Jonase Hysinga zadržela pět lidí, na pět stovek jich vyslechla. Nic konkrétního podle něho nenasvědčuje tomu, že by v zemi hrozily další útoky.

V pondělí se znovu otevře obchodní dům Åhléns. Původně už dnes chtěl zákazníkům nabízet ve slevě zboží poškozené kouřem. Vysloužil si za to kritiku. Jeho zástupci za toto "špatné rozhodnutí" omluvili a ujistili, že nechtěli vydělávat na "této strašné události, která postihla Stockholm".

V sobotu ve Stockholmu zavlály vlajky na půl žerdi, lidé se také během dne mohli podepisovat do kondolenční knihy vystavené u vstupu do stockholmské radnice. "Jsme otevřená, demokratická společnost a tak to také zůstane," prohlásil švédský premiér Stefan Löfven, který stejně jako členové královské rodiny i mnoho obyčejných lidí přišel položit květiny nedaleko místa útoku vyšetřovaného jako teror. V pondělí si Švédsko oběti útoku připomene minutou ticha.