Berlín - Němečtí vyšetřovatelé nemají zatím žádné důkazy, že by se podezřelý Iráčan podílel na úterním útoku na fotbalisty Dortmundu. Jsou ale přesvědčeni o tom, že byl v Iráku a posléze i v Německu napojen na takzvaný Islámský stát. V tiskové zprávě to dnes uvedlo německé nejvyšší státní zastupitelství, které požádalo o vzetí 26letého muže do vazby. Soud o ní má rozhodnout ještě dnes dopoledne.

"Obviněný je důvodně podezřelý, že se v Iráku podílel na činnosti zahraničního teroristického uskupení Islámský stát," stojí v tiskové zprávě. K IS se podle vyšetřovatelů Abdal Básit A. přidal nejpozději na konci roku 2014 v Iráku. Vedl podle nich jednotku o zhruba deseti lidech, která se podílela na zločinech jako jsou únosy, vydírání nebo zabíjení.

V březnu 2015 muž, který se sám měl zapojit do bojů na straně IS, odcestoval do Turecka, odkud se začátkem loňského roku dostal do Německa. I zde udržoval podle vyšetřovatelů kontakty se členy Islámského státu.

Policie Abdal Básita A. zadržela ve středu v souvislosti s útokem na autobus fotbalistů Dortmundu. O tom, že důkazy o jeho zapojení do útoku jsou slabé, informovala už dříve i německá média. Magazín Der Spiegel zároveň uvedl, že Iráčanovi přitěžuje fakt, že mu před několika dny kdosi po telefonu, který odposlechly tajné služby, řekl větu: "Nálož je připravena".

Autobus s fotbalisty bundesligového Dortmundu v úterý večer cestou na domácí zápas čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem poškodily tři exploze. Zranění ruky při nich utrpěl španělský obránce Marc Bartra, který byl převezen do nemocnice, kde se podrobil operaci. Zraněn byl i jeden z policistů, který autobus doprovázel.

Spiegel uvedl, že důkazy proti ani jednomu z podezřelých nejsou zatím příliš silné. Pětadvacetiletému Iráčanovi, kterého ve středu policie zatkla, ale přitěžuje fakt, že mu před několika dny kdosi po telefonu, který odposlechly tajné služby, řekl větu: "Nálož je připravena".

Tomu, že německé nejvyšší státní zastupitelství, které případ vyšetřuje, skutečně mnoho dalších důkazů zatím nemá, by mohlo nasvědčovat to, že stále ještě nepožádalo o uvalení vazby na podezřelého.

V případu osmadvacetiletého Němce, který je druhým podezřelým, jsou podle Spiegelu důkazy ještě výrazně slabší. Do hledáčku úřadů se podle magazínu dostal kvůli tomu, že má deštník z hotelu, kde fotbalisté Dortmundu přebývali. Při středeční razii policie muže překvapila, když spal a v náruči třímal své dítě.

Vyšetřovatelé nadále zkoumají trojici dopisů, které kdosi nechal u místa činu. Požaduje v nich, aby spolková republika stáhla průzkumné letouny Tornado využívané v boji proti takzvanému Islámskému státu (IS) a aby uzavřela základnu amerických vojsk v západoněmeckém Ramsteinu. V textu také stojí, že sportovci a další prominenti v Německu i v jiných "křižáckých zemích" jsou nyní na "listině smrti" Islámského státu.

Otázky vyvolává už samotný fakt, že takové psaní vůbec existuje. Neodpovídá to totiž dosavadním zkušenostem evropských bezpečnostních sil s Islámským státem, který se k útokům hlásí jiným způsobem. Zvláštní je i požadavek na stažení amerických vojsk z Ramsteinu, který se dosud ze strany IS neobjevil.

List Die Welt upozorňuje i na gramatickou stránku německy psaného textu, v němž se objevuje řada gramatických chyb třeba v psaní malých a velkých písmen. Složitější slova jsou naproti tomu psaná bezchybně.

Úřady i z těchto důvodů zatím nevylučují žádnou možnost. Mohlo jít o útok IS nebo osoby s organizací sympatizující. Prověřují se ale i možnosti útoku pravicových nebo levicových radikálů či extremistických výtržníků.

