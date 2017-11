Praha - Od vzniku samostatné České republiky se v Česku ztrojnásobil počet divadel a ročně se odehraje asi dvakrát tolik představení. Počet návštěvníků divadel roste, nikoli ale razantně, poslední léta je to kolem šesti milionů lidí ročně, v roce 1993 to bylo 4,3 milionu. Na Slovensku přišlo loni do divadla 1,6 milionu diváků a v roce 1993 divadla přilákala 1,34 milionu lidí. Zatímco Čechů chodí statisticky do divadla více než polovina, Slováků přibližně třetina. Koncem letošního roku uplyne 25 let od rozdělení Československa.

Statistické údaje o kultuře v Česku shromažďuje a publikuje Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. V případě divadla uvedl v zatím poslední zprávě z letošního roku teoretik Bohumil Nekolný, že čísla vypovídají o přetrvávající stabilitě struktury tuzemské divadelní sítě. Od roku 1990 se sice počet profesionálních divadel zvýšil, ale počet diváků zůstává řádově stejný.

Stát prostřednictvím ministerstva zřizuje jako svou příspěvkovou organizaci už jen Národní divadlo v Praze, kraje pak pouze Horácké divadlo v Jihlavě a polsko-českou scénu v Českém Těšíně. Většinu veřejných divadel provozují města, převážně jako své příspěvkové organizace, síť doplňují neziskové organizace a soukromá divadla.

V posledních letech rostly počty stálých scén, představení i diváků. Loni bylo v provozu v Česku 189 stálých scén, které odehrály 30.891 představení. V repertoáru divadla měla 3186 titulů, 708 inscenací bylo uvedeno v premiéře. Divadla navštívilo rekordních 6,4 milionu diváků, což je podle odborníků evropský standard. V roce 1995 to bylo 18.527 představení a 502 premiéry.

Největším divadelním producentem co do počtu diváků i představení zůstává pražské Národní divadlo. Na druhém a třetím místě v návštěvnosti jsou Městské divadlo Brno a Národní divadlo Brno.

Na Slovensku statistiku zveřejňuje ministerstvo kultury. Slováci loni evidovali 129 divadelních scén, z toho bylo 52 vlastních stálých scén divadel a 77 divadelních prostor bylo pronajatých. Profesionální divadla odehrála 8836 představení, v premiéře bylo uvedeno 211 inscenací.

Na Slovensku většinu divadel tvoří soukromé instituce. Z veřejných zdrojů loni slovenská divadla dostala 48,6 milionu eur (asi 1,2 miliardy korun), z toho 29 milionů (asi 742 miliony korun) ze státního rozpočtu. Výnosy divadel představují 13,7 milionu eur (351 milion korun), celkové náklady na činnost divadel byly 67,3 milionu eur (asi 1,7 miliardy korun).