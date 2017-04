Praha - V Česku i v první dubnový den padaly teplotní rekordy, v tomto týdnu již počtvrté. Nová maxima dnes hlásí víc než polovina stanic měřících aspoň 30 let. Nejvyšší hodnotu ukázal teploměr v Plzni-Mikulce, 23,7 stupně Celsia. Dnešní teploty odpovídají průměrným maximům první poloviny června, uvedl na webu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Teplotní rekordy padly přibližně na 55 procentech stanic měřících alespoň 30 let," napsali meteorologové. Současnému období by podle nich z hlediska dlouhodobého normálu odpovídaly maximální teploty mezi deseti a 14 stupni Celsia, dnes to ale bylo 19 až 23 stupňů. V tomto týdnu teploty překonávaly dosavadní maxima také v úterý, ve středu a v pátek

Pro stanici Plzeň-Mikulka není dostatečné dlouhá řada měření pro srovnání, protože nefunguje potřebných 30 let. Z dlouhodobě měřících stanic nejvíc bylo ve Staňkově na Domažlicku, kde dnešních 23,2 supně Celsia o rovné dva stupně převýšilo dosavadní rekord z roku 1990.

Stejnou teplotu jako ve Staňkově ukázal teploměr ve Slezské Ostravě, o desetinu stupně méně bylo v Poděbradech a Plzni-Bolevci. Dalších pět stanic dnes naměřilo rovných 23 stupňů Celsia, jsou to Neumětely na Berounsku, Vaňov v Ústí nad Labem, Dyjákovice na Znojemsku, Ostrava-Poruba a Karviná.

Na Moravě a ve Slezsku mají teploty podle předpovědi vystoupat vysoko nad 20 stupňů Celsia také v neděli, jinde v Česku meteorologové očekávají maxima od 17 do 21 stupňů. Od pondělí se má počasí ochladit.

V Olomouckém kraji padly rekordy, v Bělotíně bylo 21,7 stupně V Olomouckém kraji byly dnes na třech dlouhodobě měřicích stanicích překonány teplotní rekordy. Nejvíce, 21,7 stupně Celsia, bylo naměřeno v Bělotíně na Přerovsku. Překonán zde byl rekord 19,7 stupně z roku 1998. ČTK to řekl Roman Volný z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Také v Olomouci se měnila rekordní hodnota z roku 1998, kdy tam meteorologové naměřili 21 stupňů. Po dnešku platí nový rekord, který je o čtyři desetiny stupně vyšší. V Šumperku dnes bylo naměřeno 20,7 stupně Celsia. Neodolalo tak dosavadní maximum 19,6 stupně z roku 1994. Slunečné počasí podle Volného potrvá do nedělního poledne. Odpoledne bude již přibývat oblačnosti a večer se mohou objevit bouřky. V noci na pondělí meteorologové v Olomouckém kraji očekávají přeháňky, v pondělí a úterý pak zataženo a na většině území déšť. Odpolední maxima by na začátku příštího týdne neměla překročit 15 stupňů. Na východě Čech dnes padly teplotní rekody v Hradci i Pardubicích Na východě Čech dnes padly dlouhodobé teplotní rekordy. Například v Hradci Králové meteorologové odpoledne naměřili 22,5 stupně Celsia, dosavadní rekord z roku 1998 měl hodnotu 21,7 stupně Celsia. Naopak nejchladněji bylo 1. dubna v H. Králové v roce 1958, kdy rtuť teploměru vystoupala na dva stupně Celsia. ČTK to dnes řekl Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Rekord padl také v Pardubicích, kde bylo odpoledne 22 stupňů Celsia, rekord z roku 1998 byl 21,2 stupně. Nejchladněji bylo 1. dubna v Pardubicích v roce 1958, kdy byl pouze jeden stupeň Celsia. Teplo bylo také na horách, například v Deštném v Orlických horách na Rychnovsku bylo odpoledne 18,5 stupně Celsia. Dosavadní rekord pro dnešní den byl 18 stupňů, nejnižší teplotu, 0,4 stupně Celsia, naměřili meteorologové v roce 2013. Podle meteorologů se v neděli začne přes území hradeckého kraje zvolna postupovat studená fronta. Přes den má být polojasno, odpoledne začne přibývat oblačnosti. Denní teploty se budou pohybovat od 20 do 23 stupňů Celsia, na hřebenech hor má být kolem 14 stupňů. V pondělí bude oblačno s přeháňkami, nejvyšší denní teploty dosáhnout 15 stupňů Celsia. Počasí na západě Čech překonalo rekordy na většině stanic Teplé počasí dnes překonalo dosud platné teplotní rekordy pro dnešní den na většině meteorologických stanic na západě Čech. Nejtepleji bylo v Plzni - Mikulce, kde meteorologové naměřili 23,7 stupně. Stanice zatím nemá dostatečně dlouhou řadu měření, rekordy ale dnes padly i na ostatních stanicích, řekl dnes ČTK Martin Adamovský z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dosavadní maxima překonala většina stanic, kromě Nepomuku, Klínovce, Přimdy, Zbiroha či Železné Rudy, řekl. Nad 23 stupňů se teploty vyšplhaly odpoledne kromě Plzně - Mikulky také ve Staňkově na Domažlicku a v Plzni - Bolevci. Ve Staňkově se dnes teploměr zastavil na 23,2 stupně Celsia, dosavadní rekord z roku 1990 byl přesně o dva stupně nižší. Dosud nejteplejší 1. duben v celých západních Čechách byl v roce 1990 na stanici v Plzni - Bolevci. Tehdy tam meteorologové naměřili 22,3 stupně. Dnes se v Bolevci vyšplhala rtuť teploměru na 23,1 stupně. V Karlovarském kraji bylo dnes nejtepleji v Chebu - 21,7 stupně Celsia. Dosavadní rekord stanice tak dnešní počasí překonalo o dvě desetiny stupně. V jižních Čechách dnes padlo pět teplotních rekordů Pět teplotních rekordů padlo dnes v jižních Čechách. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích, kde meteorologové naměřili 22,9 stupně, dosud nejtepleji zde tento den bylo v roce 1998, kdy teplota dosáhla 21,7 stupně. ČTK to dnes řekl František Vavruška z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Rekordy padaly na Českobudějovicku, Jindřichohradecku, Písecku a Prachatickuj. "Ze stanic, kde se měří aspoň 30 let - těch je osmnáct - překonalo rekord pět z nich," řekl Vavruška. Nejtepleji dnes bylo na jihu v Českých Budějovicích, 22,9 stupně, dosavadní rekord 21,7 stupně byl z roku 1998. Druhou nejvyšší jihočeskou teplotu naměřili meteorologové ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku, 22,3 stupně, zde rekord vydržel. Další rekordy padly v Hliništi na Prachaticku, kde bylo 22 stupňů, dosavadní maximum 20 stupňů pocházelo z roku 1990. Padly i tři rekordy z roku 1998: ve Vráži na Písecku bylo dnes 21,5 stupně (dosavadní rekord 21,3 stupně), v Jindřichově Hradci dosáhla teplota 21,2 stupně (rekord dosud činil 20,6 stupně) a na stanici Perla u Kvildy na Prachaticku, kde teplota dosáhla 19,7 stupně, zatímco v roce 1998 to bylo 17,5 stupně. "Další rekordy už neočekáváme, v neděli už nebudou teploty tak vysoko a v dalších dnech se dále ochladí," řekl Vavruška. V noci na neděli bude přes Čechy od západu zvolna postupovat zvlněná studená fronta. V noci bude na jihu Čech většinou polojasno, nejnižší noční teploty budou sedm až deset stupňů, vítr slabý proměnlivý o rychlosti jeden až čtyři metry za sekundu. V neděli bude v jižních Čechách polojasno, postupně až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. "Nejvyšší denní teploty dosáhnou 17 až 20 stupňů Celsia, na horách v tisíci metrech 14 stupňů. Vítr bude slabý proměnlivý, rozptylové podmínky v noci mírně nepříznivé, přes den dobré," dodal Vavruška. Na jihu Moravy padlo 9 teplotních rekordů, nejstarší měl 41 let V Jihomoravském kraji dnes na devíti místech padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Dyjákovicích, a to 23 stupňů. V Pohořelicích padl 41 let starý rekord. Ostatní rekordy byly z roku 1998. ČTK to sdělila Andrea Kvapilová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. V Dyjákovicích se rekord posunul o jednu desetinu stupně. Ve Strážnici i v Pohřelicích teploměr ukázal 22,6 stupně, původní rekord byl 22 stupňů. V Brně-Tuřanech dnes bylo 21,8 stupně, dosavadní rekord měl hodnotu 21,2 stupně. V Lednici naměřili 22,8 stupně, původní rekord byl 21,9. V Brně-Žabovřeskách dnes teploměr vyšplhal na 21,9 stupně, v roce 1998 tam bylo 21,2 stupně. Brod nad Dyjí ukázal 22,9 stupně, čímž se rekord posunul o tři desetiny. Dnešní rekord 21,8 stupně Celsia v Troubsku překonal hodnotu 20,9 a v Kuchařovicích hodnota 21,7 překonala 20,4 stupně Celsia. Na severu Čech padaly teplotní rekordy, nejtepleji bylo v Ústí Na severu Čech dnes padaly teplotní rekordy, většina dosavadních maxim byla z roku 1988. Nejtepleji bylo dnes v Ústí nad Labem, na stanici Vaňov bylo rovných 23 stupňů Celsia. Předchozí nejvyšší teplota byla 21,4 stupně. V Libereckém kraji meteorologové nejvíce naměřili v České Lípě, 22,8 stupně Celsia. Rekord byl překonán skoro o dva stupně. ČTK to dnes sdělil Pavel Jůza z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V Ústeckém kraji byl rekord pro 1. duben překonán na pěti stanicích, jež měří alespoň 30 let. "V Libereckém kraji to bylo s výjimkou dvou stanic na všech takových stanicích," dodal Jůza. Rekord nebyl překonán v Harrachově v Krkonoších, kde bylo 19,4 stupně, a také na Souši v Jizerských horách se 17,1 stupně Celsia. Na obou místech je rekordní teplota pro 1. duben ještě asi o půl stupně vyšší. V noci na některých místech na severu Čech mrzlo, a to nejen v horách. "Pod nulou byla teplota ve Velkém Chvojně na Ústecku," uvedl Jůza. Nejchladněji bylo v noci zřejmě v osadě Jizerka v Jizerských horách, na jedné stanici naměřili minus 3,1 stupně Celsia. Přes den se teplota na Jizerce dostala k 16 stupňům Celsia. Ve Zlínském kraji padly rekordy,ve Val. Meziříčí bylo 22,2 stupně Na čtyřech stanicích ve Zlínském kraji byly dnes překonány teplotní rekordy. Nejvíce, 22,2 stupně Celsia, bylo naměřeno ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. ČTK to řekla Andrea Kvapilová z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Ve Valašském Meziříčí neodolal rekord 21,3 stupně z roku 1994. Ze stejného roku pochází i původní maximum 19,5 stupně Celsia z Horní Bečvy na Vsetínsku, kde dnes meteorologové naměřili 20,2 stupně. Dva rekordy z roku 1998 byly dnes překonány na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem bylo původní maximum 20,7 stupně a nové je o desetinu stupně vyšší, v Holešově se měnila hodnota 21 stupňů na 21,4 stupně Celsia. V České republice se dnes měnily rekordní hodnoty na více než polovině stanic měřících aspoň 30 let. Nejvyšší hodnotu ukázal teploměr v Plzni-Mikulce, 23,7 stupně Celsia. Dnešní teploty odpovídají podle meteorologů průměrným maximům první poloviny června. Ve Zlínském kraji budou podle předpovědi v neděli teploty stoupat až k 23 stupňům. Večer a v noci na pondělí bude přibývat oblačnosti a ojediněle bude pršet. V pondělí se ochladí, teplota stoupne nejvýše k 17 stupňům Celsia. Místy bude pršet, od večera trvale. V úterý bude převážně zataženo s deštěm na většině území kraje.