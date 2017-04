Praha - Pochod proti rakovině prsu, jehož symbolem jsou růžová trička, projde Prahou 10. června. Akci, která se koná posedmnácté, letos podpoří mimo jiné herečka a zpěvačka Hana Holišová či zpěvák Václav Noid Bárta. Řekli to dnes organizátoři projektu.

"Neřešíme styl, lajky ani fyzičku - to jediné, co má smysl, je vyjádřit podporu pacientkám i jejich rodinám a bojovat za to jediné, co má smysl, za zdraví," uvedla za organizátory manažerka pro PR a reklamu Alena Pytlíčková.

Avon pochod odstartuje v poledne ze Staroměstského náměstí, před startem bude připraveno taneční vystoupení Olgy Šípkové. Trasa dlouhá 3,7 kilometru skončí na ostrově Štvanice, kde bude následovat hudební program. Během něho vystoupí například Michal Hrůza s Kapelou Hrůzy, Sto zvířat, Sebastian, Peter Bič Project, November 2nd, Campana Batucada či Mirai.

Loni organizátoři zaznamenali rekordní účast, v průvodu šlo 28.300 lidí. Na projekty podporující boj proti rakovině prsu bylo vybráno 9,4 milionu korun. Od počátku akce organizátoři věnovali na tyto účely přes 100 milionů korun. Podobné pochody se konají asi v šesti desítkách zemí.

Nákupem růžových triček účastníci přispívají na prevenci, projekty pro pacientky a vyhodnocování screeningových dat. Podle organizátorů akce rakovinou prsu onemocní každá osmá žena. Ročně přibývá kolem 6000 žen s touto diagnózou, v Česku jich žije asi 50.000. Toto onemocnění je také nejčastější příčinou úmrtí žen ve věku mezi 20 a 54 lety a to i přesto, že rakovina prsu je poměrně snadno léčitelná, pokud je nádor odhalen včas.