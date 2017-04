Praha - Zhruba tři stovky lidí si dnes odpoledne ve Valdštejnské zahradě v Praze připomněly památku židovských obětí holokaustu. Vzpomínkovému programu Všichni jsme lidi předcházel pochod ulicemi pražského židovského města. Akce proti antisemitismu se konala už počtrnácté. Pořádala ji česká pobočka organizace Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém.

"Antisemitismus není nový. Objevuje se v různých podobách. V posledním roce jsme viděli dramatický nárůst počtu antisemitských útoků v Evropě a severní Americe. Byl to nejhorší rok od nacistické éry," uvedl na shromáždění izraelský velvyslanec v ČR Daniel Meron.

Podle předsedy pořádající organizace Mojmíra Kalluse je kvůli sílícím výpadům události, při nichž přišlo o život šest milionů lidí, nutné připomínat i dnes. Letošní akce se zúčastnily také Evelina Merová a Judith Rosenzweigová, které prošly terezínským ghettem. Obě pobývaly v pokoji 28. Z celkem 60 dívek, které v něm byly, jich přežilo 15. Jejich osudy a vzpomínky přibližuje kniha Děvčata z pokoje 28.

"Všechny jsme byly ročník 1930. Tak dobře jsme se snesly, nikdy jsme se nehádaly. Vychovatelka nám pomáhala, abychom se učily. Od deseti let jsme do školy chodit nemohly. Vždy na chodbě dával někdo pozor, jestli nejde prohlídka. Když ano, začaly jsme zpívat. Byla tam děvčata s krásným hlasem, zpívala v opeře Brundibár, bohužel se domů nevrátila," vypráví Judith Rosenzweigová, která žije v izraelské Haifě. Do židovského státu se dostala hned po jeho vzniku v roce 1948.

Evelina Merová bydlí v Praze. Z osvětimského tábora se dostala do tehdejšího Sovětského svazu, kde ji adoptovala rodina lékaře. Do Československa se vrátila v roce 1960. "Díváme se na svět trošku jinak. Máme jinou stupnici hodnot. Někdy se nám nářky a hádky zdají malicherné, protože jsme poznaly, že život je o něčem jiném," řekla Evelina Merová.

Podle ní by člověk měl vnímat jen to důležité a s nepodstatnými věcmi by si neměl dělat starosti. "A nedělat také nic proti svému svědomí, i když je to někdy těžké. Člověk nemusí plnit všechny rozkazy, když jsou proti lidskému svědomí," dodala. Judith Rosenzweigová by si zas přála, aby byl všude na světě klid a mír. "Nemá cenu se navzájem zabíjet pro nic za nich a ztrácet drahé lidi, nemá to žádný výsledek," řekla Rosenzweigová.

Průvod s izraelskými vlajkami, do něhož se zapojilo asi 300 lidí, prošel odpoledne ulicemi pražského židovského města. Pokračoval kolem Rudolfina na Klárov a do Valdštejnské zahrady. Tam vzpomínkový program zahájil zvuk šofaru. Tento nástroj ze zvířecího rohu se používá při slavnostních příležitostech.

Izrael si připomíná Jom ha šoa, tedy den památky obětí holokaustu, při dubnovém výročí povstání ve varšavském ghettu. Jinak tento památný den připadá na 27. ledna, kdy byl v roce 1945 osvobozen koncentrační tábor Osvětim.