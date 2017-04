Praha - Finanční správa dnes zaznamenala v rámci elektronické evidence tržeb (EET) již více než jednu miliardu vydaných účtenek. Správa o tom dnes informovala na twitteru. Celková suma tržeb přiznaných v rámci EET je podle správy 350 miliard korun. EET začala loni 1. prosince pro restaurace a ubytování a od začátku letošního března pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Od startu EET do dneška eviduje tržby přes 144.000 podnikatelů.

"Ačkoliv systém ve špičce zpracuje přes 1,5 milionu účtenek za hodinu, stále odpovídá za jednu desetinu sekundy," uvedla dále na twitteru Finanční správa.

Třetí fáze EET začne 1. března 2018. Týkat se bude stánkového prodeje, občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému zapojí také kadeřnice, vybraní řemeslníci, opraváři domácích spotřebičů nebo astrologové.

Podle dokumentů ministerstva financí by EET měla letos a příští rok přinést do státní pokladny v úhrnu navíc 22,6 miliardy Kč. V roce 2019, tedy po náběhu všech fází EET, by to mělo být dalších 1,8 miliardy korun.

Vláda si od evidence tržeb slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků.