Praha - Počet nedonošených dětí v Česku stále roste, v současné době je to asi osm procent všech novorozenců. V roce 2002 to bylo kolem pěti procent. Novinářům to dnes řekli zástupci Gynekologicko-porodnické klinik Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předčasně narozené děti mají díky lepší péči a jejich soustředění v perinatologických centrech vyšší šanci na život bez komplikací včetně dětí s extrémně nízkou hmotností pod 500 gramů a narozené už od 22. týdne.

V ČR došlo za posledních 15 let k výraznému zlepšení nemocnosti a úmrtnosti dětí v nejnižších kategoriích. U dětí do 750 gramů bylo v roce 2002 bez rizika vážného poškození asi 15 procent, v současné době je to kolem 40 procent," vysvětlil primář neonatologie VFN Richard Plavka. O předčasně narozené děti pečuje v Česku 12 specializovaných center.

Předčasný porod lékaři definují jako porod před 38. týdnem. Lékaři ale umí pečovat i o děti od 24. týdne, podle přání rodiny i od 22. týdne. Podle norské studie, která sbírala data od roku 1967, kterou citoval vedoucí lékař perinatologického centra VFN Antonín Pařízek, čím dříve se dítě narodí, tím častěji má další zdravotní problémy. Prokázala se souvislost s chronickými plicními nemocemi, mozkovou obrnou, hluchotou a slepotou, ale také poruchami chování nebo poruchami autistického spektra.

"Zásadních faktorem pro záchranu života a ovlivnění nemocnosti dítěte hraje čas," vysvětlil Pařízek. Ideální podle něj proto je převézt matku ještě do porodu do specializovaného centra, kde jsou k dispozici specializované zdravotnické týmy a nejmodernější technika.

Pro správný vývoj novorozenců jsou podle odborníků zásadní první minuty a hodiny po narození. Jsou na speciálním lůžku s vyšší teplotou a napojení na dýchací přístroj. Zároveň lékaři okamžitě stimulují zažívací trakt dítěte mateřským mlékem. Snaží se také do ošetřovatelského procesu co možná nejdříve zapojit matku.

"Naše péče o předčasně narozeného novorozence se snaží co nejvíc napodobit nerušený nitroděložní život v těle matky a zároveň poskytnout dostatek podnětů ke správnému fyzickému i psychickému vývoji dítěte," vysvětlil Plavka.

Podle statistik se v roce 2002 předčasně narodilo 5567 dětí, v roce 2014 to bylo 9121. Rizikovými faktory je věk rodičky pod 18 nebo nad 40 let, nízká váha, špatná socioekonomická situace nebo již absolvovaný předčasný porod. Vliv hraje také kouření či užívání drog, krátký interval mezi porody nebo absence předporodní péče.

Počty předčasně narozených dětí v ČR:

Roky Přeživší bez postižení Přeživší s rizikem nemocí Zemřelí porodní váha 1000-1499g 2013-2016 2971 251 82 1999-2002 1476 243 148 porodní váha 751-999g 2013-2016 724 242 100 1999-2002 358 275 176 porodní váha do 750g 2013-2016 271 232 233 1999-2002 101 192 240

zdroj:VFN