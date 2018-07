Ilustrační foto - Česká policie na hraničním přechodu v Rozvadově kontroluje vozidla, jestli ilegálně nepřeváží migranty z Blízkého východu do Německa.

Berlín - Počet zaznamenaných ilegálních vstupů na německé území podle spolkové policie klesá. Letos jich zatím bylo o 14 procent méně než loni. Neplatí to ale o hranici s Českou republikou, kterou se v první polovině tohoto roku pokusilo ve směru do Německa nezákonně překročit 2228 lidí. Loni to bylo ve stejném období 1868 lidí, napsala agentura DPA.

Německá policie od ledna do června dopadla 21.435 osob, které do Německa přicestovaly ilegálně. To je téměř o 14 procent méně než ve stejném období loňského roku.

Většinu ilegálních příchodů zaregistrovali policisté na hranici s Rakouskem. I na německo-rakouské hranici však počet ilegálních přechodů klesl z loňských 8358 na 5758.

Na německých letištích zaznamenala policie v první polovině tohoto roku 4695 ilegálních příletů, zatímco loni to bylo ve srovnatelném období 5345 příletů. Třetím nejčastějším místem, kde se odehrávají ilegální vstupy na německé území, je hranice se Švýcarskem. Na ní byl zaznamenán meziroční pokles z 3254 na 2355 ilegálních překročení.