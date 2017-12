Petrohrad - V supermarketu petrohradského zábavního centra ve středu večer explodovalo podomácku vyrobené výbušné zařízení. Hlášeno je deset zraněných, kteří byli hospitalizováni, život nikoho z nich není ohrožen. Desítky lidí byly evakuovány. Případ se v této fázi vyšetřuje jako pokus o vraždu dvou a více lidí, zkoumají se ale "všechny možné verze", sdělil Vyšetřovací výbor (SK).

Podle SK, což je ruská obdoba americké FBI, výbuch nastal v 18:30 místního času (16:30 SEČ) v supermarketu Křižovatka. Ten se nachází v přízemí zábavního centra Gigant Hall. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil.

"V obchodním centru došlo k výbuchu o síle 200 gramů TNT podomácku vyrobeného zařízení naplněného destruktivními prvky," sdělila médiím mluvčí Vyšetřovacího výboru Světlana Petrenková. Dodala, že vyšetřovatelé zatím nevylučují žádnou verzi události, tedy ani terorismus. Bomba byla umístěna v jednom z boxů, kam si zákazníci odkládají tašky.

Šéf oddělení SK v Petrohradě Alexandr Klaus uvedl, že po výbuchu bylo do nemocnic ve druhém největším městě Ruska převezeno deset lidí. Dodal, že nikdo z nich není v ohrožení života. Podrobnosti o povaze zranění zatím úřady nesdělily.

Agentura TASS s odvoláním na mluvčího petrohradského vicegubernátora napsala, že postižení jsou umístěni ve třech nemocnicích a všichni jsou v uspokojivém stavu. Někteří se po ošetření budou moci vrátit domů. Podle jiného zdravotnického zdroje agentury lékaři hodnotí zranění jako středně těžké jen u jednoho pacienta.

Vyšetřovatelé poukázali mimo jiné na to, že po výbuchu nenásledoval požár. Způsobené škody zřejmě nejsou nijak velké, konstrukce budovy komplexu není podle dosavadních zjištění ohrožena.

Ruská státní televize RT oznámila, že z budovy bylo evakuováno přes 50 lidí. V okamžiku exploze se v centru nacházelo několik stovek lidí. Na místo se sjelo množství policejních aut, vozy záchranné služby a rovněž hasiči.

Viktorija Gordějevová, která kolem supermarketu procházela krátce po explozi, agentuře AP řekla, že se lidé v okolí bojí vcházet do obchodů. "Panika nepropukla, ale lidé váhají jít do blízké lékárny a do obchodu s potravinami," uvedla.

Událost se odehrála jen čtyři dny před příchodem Nového roku, kterým v Rusku před pravoslavnými vánočními svátky, jež připadají na 7. ledna, začíná série vánočních oslav.

Zločin byl přitom spáchán poté, co v polovině prosince vešlo ve známost, že ruský prezident Vladimir Putin telefonoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby mu poděkoval za informace, které poskytla ruským bezpečnostním orgánům Ústřední zpravodajská služba (CIA). Informace pomohly zmařit atentáty, které chystala v Petrohradu teroristická skupina.