Praha - Výnosy českých státních dluhopisů, především těch s kratší dobou splatnosti, po ukončení kurzového závazku ČNB porostou. Vyplývá to z odhadů analytiků, které ČTK oslovila. Dluhopisy využívají zahraniční investoři mimo jiné jako nástroj pro uložení nakoupených korun, které chtějí po ukončení závazku prodat za eura. Záporné výnosy dluhopisů, kdy fakticky investoři platili státu za to, že mu půjčili, by tak měly přestat.

Ministerstvo financí na finančních trzích prodává od konce roku 2015 státní dluhopisy s kratší dobou splatnosti i se záporným výnosem. Například v půlce letošního ledna dosáhl stát v aukci jednoletého státního dluhopisu průměrného záporného výnosu 1,72 procenta. Od března ovšem podle ekonomů již výnosy těchto cenných papírů začaly pomalu růst.

"Zahraniční hráči budou po exitu držené dluhopisy prodávat a jejich výnosy tak skokově vzrostou," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. V okamžiku exitu ale podle něj nebude na trhu nikdo, kdo by dluhopisy chtěl kupovat se záporným výnosem. "Poptávka po nich vzroste až v okamžiku, kdy výnosy budou opět v kladných hodnotách, zejména z řad domácích finančních institucí, pro které nebyly dluhopisy s výrazně negativním výnosem zajímavé," dodal.

I podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška by se měly výnosy státních dluhopisů rychle vrátit do standardního režimu, v němž více zohledňují kreditní riziko země než očekávání vývoje směnného kursu.

"Nečekejme však žádný výraznější růst výnosů dluhopisů, a to zejména do té doby, než Evropská centrální banka ukončí své kvantitativní uvolňování," upozornil hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda. Kromě ukončení kurzového závazku podle něj podpoří růst výnosů globální situace, pro kterou je charakteristický růst inflačních očekávání, inflace samotné i dluhopisových výnosů.

"Výnosy českých státních dluhopisů by se měly normalizovat po odlivu spekulativního kapitálu a při očekávání zvyšování úrokových sazeb v roce 2018 a dále," dodal hlavní ekonom Deloitte David Marek.

S očekávaným koncem exitu tak podle ekonoma Marka Dřímala souvisí zřejmě i jím odhadovaný růst státního dluhu v prvním čtvrtletí o téměř 174 miliard korun na 1787 miliardy korun.

Zahraniční investoři drží přes dvě pětiny českých státních dluhopisů vydaných v korunách. V absolutní částce jde o 602 miliard z celkových 1,433 bilionu korun dluhopisů vydaných na domácím trhu. Celkově má stát ke konci února vydané dluhopisy za 1,647 bilionu korun.