Londýn - Nedělní exploze a následný požár domu s obchodem ve středoanglickém městě Leicester si vyžádaly pět mrtvých. Aktualizovanou bilanci odpoledne zveřejnila policie. Pět dalších lidí podle ní zůstává v nemocnici, z toho jeden je v kritickém stavu. Policie už dříve vyloučila, že by incident souvisel s terorismem. Na místě i přes husté sněžení a mráz pokračují záchranné práce. Policie naznačila, že několik osob může být pohřešováno.

Příčina výbuchu v ulici Hinckley Road zatím není známa. Úřady uvedly, že nejprve je potřeba místo incidentu zajistit, než se tam vydají příslušní technici. Kvůli neštěstí se museli evakuovat obyvatelé desítek okolních domů. Do mnoha budov byly přerušeny dodávky elektřiny.

Výbuch nastal okolo 20:00 SEČ. Obchod a dvoupodlažní byt nad ním proměnil v trosky, uvedla agentura Reuters. Místní média podle ní píšou, že v obchodě se patrně prodávaly polské potraviny.

"Slyšeli jsme obrovskou ránu. Výloha nedalekého obchodu úplně vibrovala a my si říkali, že to nemůže být dopravní nehoda, neznělo to jako srážka," řekl Reuters jeden z místních obyvatel. "Viděli jsme velký oblak kouře, na silnici ležely kusy zdiva," dodal.

Jiná svědkyně, která žije naproti postižené budově, uvedla, že dům se zřítil a lidé se snažili pomoci odstraňováním trosek. "Požár byl ale silnější a silnější a řekli nám, že musíme pryč," dodala.

Redaktor BBC John Alexander, který bydlí nedaleko, řekl, že při výbuchu pocítil otřes. "Bylo to jako zemětřesení. Uslyšel jsem velmi temné zadunění," dodal.