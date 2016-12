Plzeň - Plzeňská zoo dnes otevřela opravený a rozšířený venkovní výběh šimpanzů za 1,1 milionu korun pro 24letého samce a tři samice. Jde o jeden z největších výběhů pro šimpanze v ČR, ale po světě jsou ještě daleko větší, řekl ředitel zoo Jiří Trávníček, který jim popřál hodně mláďat.

Poprvé pustila zoo šimpanze ven z klece do přírody po 40 letech v roce 1999. V té době měla málo peněz, takže postavila výběh z použitých sloupů z chmelnic, ale ty za 17 let shnily. "Takže jsme to vyzdili a udělali pořádně na dalších 80 let," uvedl Trávníček.

Na stromy zatím zoo opice nepouští, protože je velmi rychle zdevastují, jak jsou zvědavé a lámou větve. Šimpanzi už kdysi lezli po dubech, ale pak se jedna opice po pádu téměř utopila, takže stromy z bezpečnostních důvodů zadrátovali ohradníkem. "Ale myslím si, že jak zestárli, tak bychom je tam mohli pustit, protože opice ve stromech jsou nádherné. Stromy jsou a větve nejdou nad vodu, zkusíme to," uvedl.

Zahrada by se ráda dočkala mláděte. Samcovi Baskovi bude v lednu 24 let a vzhledem k tomu, že se šimpanzi dožívají až 40 let, je podle Trávníčka v nejlepších letech. "Bohužel se moc zatím nepáří," uvedl. Podle mluvčího zoo Martina Vobruby by to chtělo novou krasavici, která by mohla dát nový impulz. Jediné šimpanzí mládě, které zoo zatím odchovala, byla v roce 2003 Bamia. Té se letos ve francouzské zoo narodil kluk.

Zoo teď vlastní dvě chovné samice Zizwu a Zedonju z Holandska, narozené 1987 a 1994, a minulý rok na Vánoce přibyla Mária ze Španělska, které bude příští rok 30. "S tou si ale s Baskem asi nepadli moc do oka," řekla ošetřovatelka Simona Hašová.

Bask má podle Vobruby období, kdy není k partnerkám tolerantní. "Když jednou zlobil, tak jsme mu museli přinést tři PET lahve s pitím a napřed je hodit jemu. Měl po jedné v každé ruce a jednu v noze a když už se nemohl hnout, tak jsme je mohli dát ostatním," uvedl.

Šimpanzi jedí čtyřikrát denně. Ráno kořenovou zeleninu, tedy mrkev, celer, květák i řepu, odpoledne dostávají exotické ovoce - banány a ananas. Samec toho sní tak kilo denně. "Občas dostávají pamlsky - házíme jim granulky a ořechy," řekla Hašová. Podle Vobruby se jim může dát také vařené drůbeží maso spolu s rýží.

Podle mluvčího si šimpanzi rádi hrají s fotbalovými míči, které dostávají od plzeňské Viktorky. "Někdy si vzácně i házejí," uvedl.

Letošní návštěvnost plzeňské zoo by se měla přiblížit 435.000 až 440.000. Desátým rokem po sobě přesáhla 400.000 lidí a měla by být v průměru posledních dvou let, uvedl mluvčí.