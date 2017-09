Praha - Nalíčená, načesaná a pěkně oblečená pózovala Karolína Plíšková s panoramatem Prahy v zádech. Nedávná světová jednička dnes podepsala nový sponzorský kontrakt a zasnila se, jak by bylo krásné končit sezonu na Turnaji mistryň konaném v Praze. "Kdybych mohla pomoct, tak bych to udělala," řekla.

Aktuálně hostí vrchol roku pro osmičku nejlepších koncem října daleký Singapur, kam by se měla Plíšková podruhé za sebou kvalifikovat. Myšlenka na pořádání tzv. Masters v české metropoli by se světové čtyřce hodně zamlouvala.

"To by bylo hodně zajímavé. Singapur je pro všechny daleko a hraje tam hodně Evropanek, skoro všechny. Kdyby byl Turnaj mistryň v Praze, tak myslím, že by lidi přišli. Je nás tam navíc dost Češek i v deblu," uvedla Plíšková.

V Singapuru by se měl Turnaj mistryň konat ještě příští rok. Teoreticky by tak bylo možné o přesunu do Česka reálně uvažovat. "Vím, že spousta lidí si to přeje a my hráčky taky. Uzavřít sezonu doma v Praze na Turnaji mistryň, asi by nebyl lepší konec sezony, ať už by to dopadlo jakkoli," řekla pětadvacetiletá Plíšková.

O událost údajně usiluje několik měst, což potvrdila WTA ve svém prohlášení. Mají mezi nimi figurovat například Manchester a Petrohrad.

Plíšková má za sebou osm týdnů v roli světové jedničky a americké turné, na kterém obhajovala hodně bodů. Na US Open vypadla ve čtvrtfinále a klesla v žebříčku na čtvrtou pozici. "Jako úlevu to úplně necítím, ale na turnajích se mi možná bude hrát teď v Asii líp, protože tam neobhajuju tolik bodů," řekla Plíšková.

V neděli odletí do Tokia, pak ji čekají velké turnaje ve Wu-chanu a v Pekingu. "Už nemůžu mít moc jiný cíl než se dostat do finále nebo turnaj vyhrát. A to by bylo skvělé, nikdy jsem se v Asii takhle daleko nedostala," uvedla Plíšková.

Stále má šanci bojovat o post světové jedničky na konci roku. Aktuálně je špička hodně vyrovnaná. "Může se to párkrát prostřídat. Být jedničkou na konci roku je cennější než v průběhu sezony, kdy se to může měnit," ví moc dobře.

Kdyby si ale mohla vybrat, jestli vyhrát Turnaj mistryň, nebo být jedničkou, zvolila by první variantu. "Po každé dřině na turnaji bych chtěla zvednout pohár. Jednička se ničím neslaví, to si můžu oslavit doma, ale žádný pohár vám nikdo nedá. Já bych si vybrala vyhrát Singapur," řekla svěřenkyně trenéra Davida Kotyzy.

Nový partnerem Plíškové se stala rakouská pojišťovna a hráčka zaklepala, že se jí zatím zranění vyhýbají. Kdyby mohla, pojistila by si svůj servis. "Který potřebuju, aby fungoval skoro v každém zápasu," smála se královna es na okruhu WTA a dodala: "Jinak asi ruku a hlavu, nohy u mě nejsou častokrát tak potřeba."