Praha - Pro nastartování reformy financování regionálního školství bude příští rok potřeba deset miliard korun. Novinářům to dnes po jednání se zástupci Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a sport řekl ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO). Pokud by se mu peníze v rozpočtu na příští rok nepodařilo vyjednat, navrhoval by zřejmě odložení reformy o dva až tři roky.

Plaga by chtěl, aby vláda deset miliard korun na reformu zahrnula do priorit státního rozpočtu pro rok 2019. Počítá s tím, že zhruba polovina ze sumy by měla jít na vyrovnání regionálních rozdílů v odměňování učitelů a další peníze by směřovaly do možnosti dělení hodin a zkvalitnění výuky na jednotlivých školách. S premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) o tom prý zatím nehovořil.

Změnu systému financování regionálních škol prosadila bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) na začátku loňského roku. Při jejím schvalování odhadovalo ministerstvo náklady na financování změny pro první rok na 2,5 až pět miliard korun.

Reforma by měla odstranit rozdíly v nerovném postavení obdobných škol v různých krajích, které by od ledna 2019 měly dostávat peníze podle počtu odučených hodin, ne žáků. Své rozvrhy budou muset systému přizpůsobit už od září, kdy začíná školní rok. Týká se to veřejných škol, financování soukromých a církevních škol zůstane stejné.

Kromě peněz na změnu financování škol bude Plaga požadovat asi deset až 12 miliard korun navíc na růst platů učitelů.

Odhad deseti miliard pro změnu financování regionálního školství vychází podle Plagy z modelového výpočtu podle starých dat a je to maximální odhadovaná suma. Přesná částka bude známa, až se upřesní další parametry reformy. Cena odučené hodiny by podle odborů měla být jasná v březnu, nebo v dubnu.

Plaga dnes také řekl, že ministerstvo odstoupilo od návrhu na postupné zavádění reformy. Úřad původně zvažoval možnost, že by nařízením vlády v prvních dvou letech snížil maximální počet proplácených vyučovacích hodin o čtvrtinu oproti původním návrhům. "My jsme se dnes dohodli, že toto omezení nemá smysl," vysvětlil ministr.

Změny ve financování školství by mohla oddálit novela školského zákona, kterou předložili poslanci ODS. Navrhují odklad nového způsobu placení na deset let. Jinak podle nich hrozí nebezpečné tlaky na státní rozpočet. Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodne o ní Parlament. Plaga s ní nesouhlasí.

"Návrh na odložení reformy o deset let všichni asi vnímáme, že není odložení, ale že je to záležitost zrušení té reformy," řekl ministr. V případě, že by se mu nepodařilo zajistit dost peněz, tak by navrhl odklad zákona o dva až tři roky. S tím by ale zřejmě nesouhlasily školské odbory. Jejich místopředsedkyně Markéta Seidlová již dříve ČTK řekla, že by pak chtěly reformu zcela zrušit, ne jen oddálit.