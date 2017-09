Praha - Mzdové nároky pracovníků veřejné sféry ve vztahu ke státnímu rozpočtu na příští rok budou dnes ráno řešit špičky vládní koalice. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) v neděli řekl, že i přes zvednutí příjmů navrhovaného rozpočtu o 21 miliard korun oproti červnovému návrhu chybí na platy, jak si je přejí zvýšit odbory, osm miliard korun. Odbory hrozí v době před říjnovými sněmovními volbami kvůli mzdám protesty.

Odbory ve veřejné sféře podporované vládní ČSSD požadují, aby se platy zvýšily od 1. listopadu, a to o deset procent všem ve veřejném sektoru a učitelům o 15 procent. I Pilný míní, že by učitelé měli dostat přidáno už na podzim 15 procent, žádá ale, aby na platy ministerstva přidaly z vlastních rezerv. Domnívá se, že by mohla z nespotřebovaných výdajů poskytnout 40 miliard korun. Na růst platů ve veřejné sféře je podle něj třeba navíc získat 25 až 27 miliard korun.

V pátek Pilný oznámil, že po výzvě, aby ministerstva informovala, kolik peněz mohou uvolnit, úřady odpověděly, že nic. Naopak podle něj zažádaly ministerstvo financí v souhrnu o dalších 33 miliard korun, což by dohromady s požadavkem na růst platů zvýšilo schodek rozpočtu až ke 100 miliardám korun.

Po jednání koalice se bude návrhem státního rozpočtu věnovat plénum vlády, neočekává se, že by dnes kabinet návrh definitivně schválil. Příští pondělí chce návrh představit na zasedání tripartity. Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu podle zákona odevzdat do konce září.