Praha - Další informace k účtenkové loterii, kterou ministerstvo financí plánuje spustit 1. října, dnes oznámí ministr Ivan Pilný (ANO) a jeho náměstkyně pro daně a cla Alena Schillerová. Ministerstvo si od loterie slibuje větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek vydaných v systému elektronické evidence tržeb (EET), jehož efektivita by se tím měla zvýšit.

Podle dříve oznámených informací by lidé mohli v účtenkové loterii získat výhry za 65 milionů korun. Měsíčně by si soutěžící měli rozdělit zhruba 21.000 výher. O ceny se má poprvé losovat 15. listopadu, a to z účtenek vystavených během října.

Ministerstvo financí v polovině července uvedlo, že v loterii se počítá s pěti hlavními výhrami. První bude jeden milion korun, druhá automobil za zhruba 400.000 Kč, třetí 300.000 Kč, čtvrtá 200.000 Kč a pátá 100.000 korun. Dále by lidé měli mít možnost získat 20 výher po 20.000 Kč, 1000 výher po jednom tisíci Kč a 20.000 výher po stokoruně.

Účtenkovou loterii zavedly dříve například Chorvatsko, Slovensko a Slovinsko. Cílem je motivovat zákazníky, aby si brali od podnikatelů pokladní doklad. Hlavní odměnou v těchto zemích byla většinou peněžitá výhra.

EET začala loni 1. prosince pro hotely a restaurace. Od letošního března se zapojily maloobchodní a velkoobchodní firmy. Následovat budou příští rok další obory podnikání. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků.

dvd snm