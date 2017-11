Praha - Cenami Senior Prix za celoživotní mistrovství odměnila v Praze nadace Život umělce pět desítek umělců starších sedmdesáti let. Byli mezi nimi operní pěvkyně Libuše Márová a Jana Jonášová, herec a kaskadér Zdeněk Srstka, dirigent Petr Vronský, herečky Zdena Hadrbolcová, Marie Drahokoupilová, Jana Gýrová, Helga Čočková a jejich kolegové František Němec, Viktor Vrabec a Ladislav Frej.

Ocenění převzali i trumpetista Václav Týfa, hornista Bedřich Tylšar, sbormistryně Irena Pluháčková a muzikanti Vladimír Popelka a Karel Vágner.

František Němec je už pětatřicet let členem činohry Národního divadla v Praze. Začátkem prosince se objeví vedle Jany Štěpánkové v Divadle Ungelt v tragikomedii Pardál, kterou připravuje režisér Ladislav Smoček. Stále aktivní je i Zdena Hadrbolcová, která v létě oslavila osmdesátiny.

"Namočila jsem se do projektu v pražské Meet Factory. Jde o představení v režii Viktorky Čermákové, které bude uvedeno v rámci Noci divadel podle prózy Petry Hůlové. Pokud to bude mít úspěch, budeme to hrát i dál," řekla ČTK. Objevuje se i ve hře rockera Kamila Střihavky, která se pod názvem Tolik hlav uvádí v Divadle Metro na Národní třídě. "Je to moc pěkná věc mapující situaci přelomu 70. a 80. let v muzice," dodala.

Další držitel ceny Senior Prix Jiří Krampol proslul i jako dabér filmů s Jeanem-Paulem Belmondem - na kontě jich má osmadvacet. Právě načetl audioknihu Mých tisíc životů, která je vzpomínkovou biografií tohoto oblíbeného francouzského herce.

Jiří Helekal svou rodinnou kapelu téměř rozpustil. "Starší holka je na mateřské a má dvě moje vnoučata. Ta mladší odjela do Paříže, dnes je magistrou na Sorbonně a se mnou nevystupuje. Pokud jezdím, tak jen sám za sebe," řekl ČTK Helekal.

Jeho kolega zpěvák, skladatel, textař a další držitel ceny Senior Prix Petr Ulrych založil před půlstoletím se sestrou Hanou skupinu Javory, která byla předobrazem československé world music. Do konce roku ho čeká tucet koncertů, 6. prosince vystoupí v Divadle Bez zábradlí.

Ocenění Senior Prix uděluje Nadace Život umělce od roku 1993. Poděkovala tak už více než jedenácti stům hercům, tanečníkům, operním, populárním i sborovým zpěvákům, artistům, orchestrálním i sólovým umělcům. Na dnešním ceremoniálu to připomněl předseda správní rady Jiří Hlaváč a upozornil, že založena byla před pětadvaceti lety. "Právě díky kumštýřům se udržují určité hodnoty a kvality ve společnosti," dodal.

Nadace podporuje umělecké projekty, poskytuje sociální příspěvky výkonným umělcům v sociální nouzi, podporuje i ty začínající. Oceňuje nejlepší účastníky písňové soutěže Bohuslava Martinů, soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů, uděluje cenu Olega Podgorného pro nejmladšího účastníka soutěže Pražské jaro, cenu Jiřího Adamíry a cenu Zuzany Navarové studentům oboru herectví DAMU a Pražské konzervatoře.

"Pečujeme rovněž o náhrobek Voskovce a Wericha na Olšanském hřbitově a pietní místo na Vyšehradě," řekla ČTK ředitelka nadace Dagmar Hrnčířová.