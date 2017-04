Praha - V Česku v současné době chybí až 10.000 profesionálních řidičů. Hlavním důvodem jsou nízké platy a náročná a riziková práce, shodly se personální agentury, které dnes oslovila ČTK. Podle jejich odhadů bude navíc každým rokem dalších zhruba 5000 šoférů ubývat. V ČR je zaměstnáno kolem 125.000 profesionálních řidičů.

"V ČR chybějí řidiči prakticky ve všech regionech, problematický je zejména Ústecký, ale i Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj. Je to dáno zejména blízkostí sousedních zemí, kam čeští řidiči odcházejí za prací. Pokud se rozhodnou pro práci v zahraničí, odcházejí do bližších zemí, zejména do Německa a Rakouska. Podle odhadů odejde z Česka za lepším výdělkem přes 7000 řidičů ročně," uvedl marketingový manažer personální agentury Job Leader Czech Michal Havelka.

Podle průzkumu ManpowerGroup jsou řidiči na třetím místě mezi nejhůře obsaditelnými pozicemi. "Vysoká koncentrace zpracovatelského průmyslu a logistických firem v ČR, zvyšující se mezinárodní výměna zboží a 'just-in-time' způsob zásobování výrobních firem přinesly obrovský nárůst poptávky po řidičích kamionů. Zároveň chybí i řidiči autobusové dopravy," řekl ČTK šéf marketingu společnosti Jiří Halbrštát. "Najít řidiče není snadné, a to prakticky do všech oborů, stavebnictví, dálkové či místní dopravy nebo autobusové dopravy," souhlasila Jitka Součková z Grafton Recruitment.

Sami řidiči nevnímají svoji odměnu jako adekvátní k zodpovědnosti, která je s jejich prací spojena. Platy řidičům sice mírně stoupají, proti zahraničí jsou ale stále velmi nízké. Zatímco loni činila hodinová minimální mzda v ČR 58,70 Kč, v Německu to bylo v přepočtu 230 korun. Nedostatek řidičů se odráží i na velkém počtu přesčasových hodin. Řidiči jsou často dopravci nuceni jezdit v rozporu s bezpečnostními a pracovními předpisy. A na nezájem o tyto pozice má podle Havelky vliv i žalostný stav českých silnic a odpočívadel.

Zhruba 7000 řidičů odchází ročně navíc do důchodu. Mladá generace přitom o tyto pozice nejeví příliš zájem. Třetina českých řidičů je starších 50 let. Mladá generace nestačí ty, kteří odcházejí, nahrazovat. Chybějí nejen samotní zájemci, ale i lidé s řidičskými průkazy skupiny C nebo D, tedy s oprávněním řídit kamiony a autobusy. Podíl na nedostatku řidičů kamionové a autobusové dopravy má i zrušení vojenské služby, kde si řada budoucích řidičů udělala řidičská oprávnění.

Situaci komplikují i stávky dopravců. Řidiči linkových autobusů proti nízkým mzdám protestují už od října 2015. Poslední ze stávek se konala 6. dubna a postihla zejména Jihomoravský a Olomoucký kraj. "Stávky komplikují nejen dopravu po celé republice, ale i nábor nových zaměstnanců. Na pozice, kde se stávkuje kvůli nízkým platům, se noví uchazeči logicky příliš nehrnou, podotkl Havelka.

Problémem je podle něj i legislativa, která komplikuje příchod nových pracovních sil ze zahraničí. "Zatímco dříve se stávalo, že slovenští řidiči hromadně odcházeli pracovat do ČR, nyní se tak děje velmi zřídka. Dopravci se také blíže zajímali o řidiče z balkánských i vzdálenějších zemí. Nyní je na vzestupu požadavek získávání řidičů zejména z Ukrajiny, nicméně tato snaha naráží na složité legislativní podmínky a nezájem české vlády je řešit," poznamenal Havelka.