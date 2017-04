Washington/Peking - Pentagon odmítl okomentovat zprávu televizní stanice NBC o možnosti preventivního amerického úderu proti Severní Koreji, a to s tím, že nedebatuje, "ani veřejně nespekuluje o možných scénářích". Uvedla to agentura Reuters. V Pekingu mezitím čínský ministr zahraničí Wang I zdůraznil, že stoupající napětí okolo KLDR "nelze vyřešit vojenskou silou", a vlivný čínský list Global Times vyzval Severokorejce, aby zastavili svůj jaderný program, za což by jim Čína poskytla ochranu.

"Velitelé vždy zvažují plnou škálu možností, aby se ochránili před nepředvídatelnými událostmi," uvedla mluvčí amerického ministerstva obrany Dana Whiteová. Současně ujistila o pevnosti amerického závazku hájit spojence, včetně Japonska a Koreje.

NBC uvedla s odvoláním na nejmenovaný zdroj ze zpravodajských služeb, že Spojené státy jsou připraveny podniknout preventivní úder konvenčními zbraněmi proti KLDR v případě, že získají důkazy o přípravách KLDR podniknout další, v pořadí již šestý jaderný výbuch.

Nejmenovaní vládní představitelé ale podle Reuters tyto zprávy odmítli jako "v nejlepším případě spekulace".

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že USA vyřeší severokorejský problém, a to s případnou čínskou pomocí, nebo bez ní. Ve středu o vývoji hovořil po telefonu se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, který podle čínských médií zdůrazňoval potřebu mírového řešení napjaté situace.

V dostřelu střelnice u hory Mantap, kde Pchjongjang své testy provádí, jsou americké torpédoborce se střelami tomahawk, připraveny jsou i bombardéry na základě Guam a také letadlová loď Carl Vinson se přiblížila ke Korejskému poloostrovu.

Podle Soulu by Severokorejci mohli podniknout jadernou zkoušku již tento měsíc, na výročí narození zakladatele KLDR Kim Ir-sena, které připadá na 15. dubna.

Pchjongjang zatím podnikl pět podzemních jaderných zkoušek: po jedné v letech 2006, 2009 a 2013 a dva testy v loňském roce.