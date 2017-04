Praha - Češi měli ke konci letošního ledna na běžných účtech uloženo přes jeden bilion korun, což je téměř o 250 miliard více než před dvěma lety. Na běžných účtech tak mají dvakrát víc peněz, než kolik mají na zbylých typech netermínovaných vkladů včetně spořicích účtů. ČTK o tom informoval server Bankovnipoplatky.com s odkazem na údaje České národní banky. Úročení běžných účtů přitom bývá minimální.

Průměrný úrok na běžných účtech je podle provozovatele portálu Patrika Nachera dlouhodobě a logicky výrazně nižší než na účtech spořicích a pohybuje se v současnosti těsně na nulou. Na většině běžných účtů se tak dnes lidem proti době třeba před sedmi lety neúročí téměř nic.

Čísla potvrzují podle analytika společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy nadměrnou opatrnost Čechů při nakládání s vlastními penězi. "Pro podstatnou část Čechů je zkrátka 'lepší vrabec v hrsti' než 'holub na střeše', a to i přesto, že jim vrabčák v rukou bez užitku chřadne. Zkušenost s tunelováním bank a privatizačních fondů 90. let nebo propady burz v souvislosti s nedávnou světovou finanční krizí jejich opatrnost umocňují. Mají pocit, že holub na střeše může až příliš snadno 'frnknout', případně dokonce míní, že jim jej někdo před očima za bílého dne ukradne," poznamenal.

"Klienti na jedné straně bankám platí poplatky za používání svých běžných bankovních účtů, na straně druhé na nich nechávají zbytečně i peníze, které nepoužijí pro každodenní potřebu. Takže jejich peníze na neúročených účtech doslova spí. Vedle bankovních poplatků tak bankám nechávají i úroky, které by jinak získali převedením svých peněz na lépe úročené spořicí účty," upozornil Nacher.

Nacher míní, že by klienti měli případně ponechat peníze na takových běžných účtech, které jsou úročeny jako účty spořicí. Takový běžný účet dnes v ČR podle něj fakticky nabízí jen Air Bank, a to jedno procento ročně. Podmínkou je to, že klient musí udělat měsíčně alespoň pět plateb s její platební kartou, zároveň se to týká zůstatku do 100.000 Kč. Další finanční ústav Wüstenrot už nabízí na svém běžném účtu sazbu viditelně nižší (0,1 procenta). Všechny ostatní banky se pak pohybují těsně nad nulou úročením o 0,01 procenta, podotkl.