Praha - Společnost Paulinino Limited prodá své akcie petrochemického holdingu Unipetrol polské firmě PKN Orlen. ČTK to sdělil zástupce Paulinino Limited Pavel Muchna. PKN Orlen drží nyní téměř 63 procent Unipetrolu a před týdnem nabídla odkup menšinových podílů. Paulinino Limited, za kterou stojí česko-slovenská investiční skupina J&T, je největším minoritním akcionářem Unipetrolu, vlastní 20,03 procenta.

Podmínky nabídky ze strany PKN Orlen vyhodnotila Paulinino Limited jako přiměřené, uvedl Muchna. PKN Orlen nabízí za akcii Unipetrolu 380 korun, svůj podíl plánuje zvýšit na alespoň 90 procent. Vyhradila si ale právo vzdát se dosažení 90procentního podílu. Období pro přijetí nabídek na odkup akcií začíná 28. prosince a končí 30. ledna. Vypořádání transakce je plánované na 23. února příštího roku.

Na pražské burze v úterý akcie Unipetrolu končily s cenou nad 376 korunami. Od oznámení nabídky odkupu jejich cena vzrostla asi o tři procenta. Před rokem byla cena zhruba poloviční. PKN už dříve uvedl, že nabídka byla zahájena s úmyslem na potenciální stažení akcií Unipetrolu z pražské burzy. Pro to je třeba ovládnout minimálně 90 procent akcií podniku, což by PKN při nabídnuté ceně 380 korun za akcii vyšlo na 18,6 miliardy korun. Podíl Paulinino Limited by při této nabídkové stál PKN 13,8 miliardy Kč.

"Bude-li návrh realizován, skončí tím naše více než desetiletá investice v Unipetrolu," podotkl Muchna. Paulinino Limited podle něj před souhlasem s transakcí zvážila finanční zdraví Unipetrolu, výhled marží a cen ropy. "Rostoucí cena ropy spolu s aktuálním výrazným poklesem především rafinérských, ale i petrochemických marží nás utvrzují v přesvědčení, že bude do budoucna velmi obtížné udržet vysoké valuace evropských rafinérských společností," dodal.

Polský server Puls Biznesu v červnu uvedl, že PKN Orlen by rád převzal podíl J&T, aby v Unipetrolu ukončil spory. Ty se projevily třeba na červnové valné hromadě, kterou do nočních hodin protáhlo zodpovídání otázek, které minoritní akcionáři pokládali vedení firmy.

Své akcie Unipetrolu zatím neprodá Tomáš Hájek, který podle svých slov zastupuje přes 100 minoritních akcionářů, kteří vlastní asi půl procenta firmy. "Za férovou cenu považujeme 450 Kč za akcii. Pokud by došlo k vytěsnění pod touto cenou, budeme se soudit o dorovnání," řekl dnes ČTK. K vytěsnění minoritních akcionářů již zcela jistě dojde a posudková cena, za kterou budou vykoupeni, by reálně měla být kolem 500 Kč za akcii, dodal. Dohoda PKN s Paulininem byla podle něj předjednaná.

Unipetrol je součástí polské skupiny PKN Orlen od roku 2005. Paulinino Limited vedení Unipetrolu kritizovalo mimo jiné v otázce koupě neratovické společnosti Spolana. Unipetrol loni zvýšil čistý zisk téměř o miliardu na rekordních 7,98 miliardy korun. Tržby činily 87,8 miliardy korun.