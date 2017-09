Pardubice - Senát pobočky krajského soudu v Pardubicích začal dnes projednávat případ Michala Kaláška obviněného z vraždy spolubydlícího na ubytovně v Jevíčku na Svitavsku. Čin se stal 18. února brzo ráno. Obviněný svou účast na smrti spolubydlícího nepopřel, uvedl však, že jej zabít nechtěl.

Podle své výpovědi se čtyřiadvacetiletý Kalášek po příchodu na ubytovnu dostal do konfliktu s o 30 let starším spolubydlícím. Ten jej údajně slovně napadal a potom jej i udeřil. Nato jej Kalášek povalil na zem, sedl si na něj a bil ho do obličeje. Protože se starší muž bránil a volal o pomoc, chytil ho za ruce, zalehl jej, zakryl mu nos a ústa a držel ho tak dlouho, až zemřel.

"Chtěl jsem, aby se uklidnil, aby neřval," řekl Kalášek. Sám byl při činu opilý a pod vlivem drog. Další lidé z ubytovny zavolali policii, která musela vyrazit dveře pokoje. Kalášek poté utekl do lesa, zadržen byl za několik hodin, soud jej poslal do vazby.

Obviněný měl se spolubydlícím časté rozbroje. Starší muž jej podle jeho výpovědi často provokoval, popichoval, nadával mu a chtěl po něm cigarety, alkohol a peníze. Konflikty oběti s předchozími spolubydlícími potvrdili i další svědkové.

Kalášek v minulosti studoval gymnázium, kvůli užívání marihuany a pervitinu je však nedokončil. Střídal různá manuální zaměstnání, většinou však dlouho nikde nevydržel. Dvakrát se byl krátkodobě léčit na psychiatrii, protidrogovou léčbu však nenastoupil. Špatné vztahy měl i v rodině, matku napadl a prý jí vyhrožoval smrtí.

Za vraždu Kaláškovi hrozí deset až 18 let vězení. Ve své výpovědi svého činu litoval, uvedl, že ve výkonu trestu by si chtěl doplnit vzdělání a podstoupit odvykací léčení.