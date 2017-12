Ilustrační foto - Jiří Kohoutek, lídr hnutí Svoboda a Přímá demokracie (SPD) v Pardubickém kraji pro volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017, na snímku z 25. července.

Pardubice - Vedení organizace Svoboda a přímá demokracie (SPD) v Pardubickém kraji nechalo vloni před krajskými volbami zřídit fond s poplatky za místo na kandidátce. Členům hnutí tvrdilo, že se musí zaplatit kauce pro krajský úřad. Když později vyšlo najevo, že v tomto případě na rozdíl od sněmovních voleb není příspěvek na volební náklady potřeba platit, hnutí podalo na ženu, která peníze shromažďovala, trestní oznámení. Příspěvky byly posléze vráceny nebo je členové ponechali hnutí jako dar na propagaci, uvedl server www.irozhlas.cz. Vedení hnutí odmítlo případ komentovat.

Loni v létě předseda pardubické SPD a nyní poslanec Jiří Kohoutek na krajské konferenci prohlásil, že je potřeba od členů v regionu vybrat 50.000 korun. První místo bylo za 5000, druhé za 4000, třetí místo za 3000 korun. Do 10. místa stálo místo po 2000, do 20. místa po 1000, zbytek byl po 500 korunách. U dnes již bývalé členky SPD na Pardubicku Jindřišky Líbalové Trpkošové se nakonec sešlo přes 44.000 korun, peníze měla uložené doma v příruční pokladničce. Peníze od členů organizace podle Líbalové Trpkošové vybíral přímo Kohoutek spolu s dalšími dvěma členy krajského předsednictva. Potvrzují to i další dnes již bývalí členové SPD.

Líbalová Trpkošová později o celé záležitosti informovala centrální vedení SPD v čele s Tomiem Okamurou a Radimem Fialou. Fiala podle ní slíbil, že se věc bude řešit, to se ale nestalo. Naopak špičky pardubické buňky v čele s Kohoutkem ženu a jejího manžela nařkly z krádeže. Líbalová Trpkošová proto nakonec vybranou částku poslala na transparentní účet SPD. "Chtěla jsem, aby o vrácení peněz byl záznam," vysvětlila.

Líbalová Trpkošová s manželem posléze z hnutí odešli a měli věc za vyřízenou. Letos v listopadu ale dostali obsílka od policie. "Vedení pardubické SPD na mě podalo trestní oznámení kvůli přeposlání těch poplatků za umístění na kandidátce na transparentní účet. Musela jsem jít podat vysvětlení." uvedla Líbalová Trpkošová. Předminulý týden policie oznámení odložila.