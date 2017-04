Vatikán - František přijal dnes ve Vatikánu britského prince Charlese. Podle agentury Reuters papež následníkovi britského trůnu řekl, aby byl "mužem míru". Princ z Walesu a jeho manželka vévodkyně z Cornwallu hovořili s papežem o samotě asi 30 minut.

"Buďte mužem míru, ať jdete kamkoli," řekl František Charlesovi v rámci veřejné části společného setkání, při němž si vyměnili dárky. František britskému princi předal malou bronzovou sošku s olivovou ratolestí.

"Udělám, co budu moci," odpověděl Charles, který je se svou ženou na cestě po Rumunsku, Itálii a Rakousku. Princ Charles předal papežovi koš potravin domácí výroby ze svého statku v Highgrove a vyslovil očekávání, že papež dar pravděpodobně daruje dál tak, jak to obvykle dělá. "Někomu jinému se to snad bude líbit," řekl princ.

Reuters připomněl, že papež i Charles jsou velkými podporovateli ochrany životního prostředí a tedy i pařížské dohody o celosvětovém omezení škodlivých emisí.