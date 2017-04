Vatikán - Papež František v dnešním velikonočním poselství odsoudil sobotní zabíjení v Sýrii a označil ho za další nečestný útok na prchající. Při útoku na konvoj autobusů zemřelo 112 osob. Před desítkami tisíc lidí, k nimž František hovořil z balkonu Baziliky svatého Petra, prosil papež Boha, aby přinesl mír na "celý Blízký východ" a aby pomáhal těm, kdo aktivně přinášejí úlevu "civilistům v Sýrii a obětem války, jež nepřestává šířit hrůzu a smrt".

Křesťané si dnes připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista a papež při této příležitosti každoročně na Svatopetrském náměstí vede velikonoční mši, pronáší velikonoční poselství a uděluje požehnání Městu a světu (Urbi et Orbi).

Dopoledne František sloužil před vchodem do baziliky mši, na níž se tradičně nepřednáší kázání a proslov se přesouvá až k polednímu poselství. Papež se ale letos podle agentury AP od tohoto zvyku odchýlil a už při mši improvizované kázání pronesl. Snažil se v něm dodat věřícím naději v době, kdy se ve světě stále odehrávají tragédie a války.

"Jestliže pán (Ježíš) vstal (z mrtvých), jak to, že se tyto věci dějí?" tázal se papež a zmínil se o nehodách, nemocech, kupčení s lidmi, mstě a nenávisti. S gestem na bohatou květinovou výzdobu na náměstí pak řekl: "Velikonoce, to není pouze oslava s mnoha květinami. To je hezké, ale není to jenom to. Velikonoce přinášejí uprostřed tolika neštěstí výzvu pohlédnout dál, říci si - nehleďme do zdi, tam je obzor, tam je život, tam je radost".

V poselství pak prosil o mír pro Blízký východ, pro Ukrajinu, dále o požehnání Evropě a o vystavení mostů dialogu v Latinské Americe, odkud sám pochází.

"Ať vzkříšený pán ve složitých a často dramatických situacích dnešního světa řídí kroky všech, kdo usilují o spravedlnost a o mír. Ať dá vůdcům národů odvahu, již potřebují k tomu, aby zabránili šíření konfliktů a zastavili obchodování se zbraněmi," řekl papež.

Prosil dále za úlevu pro lidi v Sýrii, o ochranu pro Jižní Súdán, Somálsko a Kongo, kde jsou lidé "pořád vystaveni násilí a hladu". Zklidnění žádal i pro Ukrajinu, "stále poznamenanou konfliktem a krveproléváním".

Bratři a sestry, křesťané všech vyznání slaví letos Velikonoce společně. Jedním hlasem ve všech částech světa šíříme velké poselství: Pán opravdu vstal z mrtvých. Ať Ježíš, který překonal temnotu hříchu a smrti, zajistí mír našim dnům, uvedl papež ve svém poselství, v jehož závěru vyslovil tradiční požehnání Městu a světu.