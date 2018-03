Vatikán - Papež František potvrdil svatořečení bývalého papeže Pavla VI. a salvadorského arcibiskupa Óscara Romera. Informovala o tom dnes agentura ANSA s tím, že datum svatořečení zatím nebylo stanoveno. V případě papeže Pavla VI. by se tak mohlo stát letos v říjnu. František schválil v úterý dekrety o zázraku na přímluvu několika blahoslavených a také potvrdil mučednickou smrt šestnáctileté Slovenky Anny Kolesárové za druhé světové války.

Papež Pavel VI., který stál v čele katolické církve od roku 1963 do své smrti v roce 1978, proslul kritikou tehdejších komunistických režimů ve střední a východní Evropě. V roce 1968 odsoudil vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Českého biskupa Štěpána Trochtu a arcibiskupa Františka Tomáška Pavel VI. tajně jmenoval kardinály a kardinála Josefa Berana nechal pohřbít do krypty vatikánské baziliky mezi hroby papežů.

Salvadorský arcibiskup Óscar Romero (1917-1980) pomáhal za občanské války v Salvadoru lidem, které pronásledoval tehdejší režim. Sám byl během mše v březnu 1980 zavražděn takzvanými eskadrami smrti, což byly na vládu napojené oddíly likvidující oponenty režimu. Romero by mohl být podle španělského tisku prohlášen za svatého buď letos v říjnu spolu s Pavlem VI., nebo příští rok v lednu během papežovy návštěvy v Salvadoru a Panamě.

Papež František schválil v úterý i dekret potvrzující mučednickou smrt šestnáctileté slovenské dívky Anny Kolesárové, kterou zastřelil v obci Vysoká nad Uhom nedaleko Košic v listopadu 1944 voják Rudé armády. Učinil tak proto, že mu odmítla být po vůli. Potvrzením mučednické smrti Kolesárové otevřel papež cestu k jejímu blahořečení.