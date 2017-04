Řím - Papež František dopoledne sloužil v zaplněné svatopetrské bazilice mši spojenou se svěcením olejů. Tradičně se koná právě na Zelený čtvrtek, jenž předznamenává vyvrcholení katolických oslav Velikonoc. Odpoledne na bohoslužbu navázal rituál mytí nohou 12 trestanců, který papež provedl ve věznici poblíž Říma, kde za své činy pyká i řada bývalých členů mafie.

František při obřadu v bazilice posvětil nádoby s olejem, který budou vatikánští kněží používat k sakrálním úkonům celý následující rok. Během svého kázání nabádal přítomné, aby vnímali radost, kterou mohou do svých životů přenést z evangelií. "Jak všichni víme, radost se nejlépe projevuje a sdílí prostřednictvím maličkostí. Když učiníme drobnost, můžeme do bezútěšné situace vnést boží milosrdenství - třeba když zvedneme telefon a domluvíme si s někým setkání, nebo někomu trpělivě věnujeme kus svého času," řekl papež.

Tradiční obřady spojené se Zeleným čtvrtkem vyvrcholily odpoledne ve věznici v obci Paliano u italské metropole, kde papež umyl nohy 12 odsouzencům. Byli mezi nimi tři ženy, muslim, který chce konvertovat ke katolicismu, a dva cizinci - Argentinec a Albánec. Dva z vězňů si odpykávají doživotní tresty vězení.

Tento rituál odkazuje na Ježíšovo gesto pokory vůči apoštolům krátce před jeho ukřižováním. František obřad na rozdíl od svých předchůdců nevykonává v kostele, ale byl již v nápravném zařízení pro mladistvé či v uprchlickém středisku.

"Když se učedníci pohádali mezi sebou o to, kdo z nich je nejvýznamnější, nejdůležitější, Ježíš řekl, že ten, kdo chce být největší, se musí stát malým a sloužit," řekl František vězňům. "To je to, co Bůh s námi dělá, s námi všemi, kteří jsme úplnými ubožáky, ale on je skvělý, je dobrý, miluje nás," citovala papeže agentura ANSA.

František dnes také navštívil svého předchůdce Benedikta XVI., který ze zdravotních důvodů odstoupil z čela římskokatolické církve v roce 2013. Papež mu popřál pěkné strávení velikonočních svátků a také k jeho nadcházejícím 90. narozeninám.

Vztahy mezi oběma muži, kteří mají od sebe desetiletý věkový odstup, jsou srdečné, i když se příliš často nescházejí. František ale na svého předchůdce nezapomíná - například loni v listopadu po jmenování 17 nových kardinálů je všechny nechal autobusem odvézt k návštěvě do kláštera, kde Benedikt XVI. tráví poslední roky svého života.

U příležitosti Benediktových 90. narozenin vydává Vatikán speciální edici známek, na nichž jsou oba muži znázorněni, jak se vřele objímají.