Bogotá/Řím - Papež František dnes odletěl na svou první návštěvu Kolumbie. Jejím hlavním cílem je pomoci k usmíření v zemi, kde minulý měsíc skončilo odzbrojování povstalců po půlstoletém konfliktu. Řada Kolumbijců totiž nesouhlasí se zapojením bývalých povstalců do politického života. Papež se v Kolumbii zdrží do neděle a navštíví tam několik měst. Dnešní papežův let z Říma musel být odkloněn od původní trasy kvůli hurikánu Irma, který se pohybuje nad Karibikem.

Papež František do metropole Kolumbie Bogoty dorazí odpoledne místního času (pozdě večer SELČ), oficiální program mu začíná ve čtvrtek. Jde o první návštěvu hlavy katolické církve v zemi za více než 30 let. Naposledy byl v Kolumbii, kde se ke katolické víře hlásí asi 70 procent obyvatel, papež Jan Pavel II. v roce 1986 a před ním Pavel VI. v roce 1968.

Úřady očekávají na akcích s papežem Františkem, který navštíví kromě Bogoty města Medellín, Villavicencio a Cartagena, asi 4,5 milionu lidí. Na bezpečnost hlavy katolické církve bude dohlížet přes 30.000 policistů.

Papež František, jehož cesta se koná pod heslem "Udělejme první krok", se v Kolumbii setká s lidmi, které postihl konflikt mezi vládními vojsky a gerilou Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC). Ta loni uzavřela s vládou mírovou dohodu a nedávno se přeměnila na politickou stranu. Tento týden oznámila vláda uzavření příměří i s druhou největší povstaleckou skupinou v zemi Vojskem národního osvobození (ELN).

Oficiální program své páté cesty do Latinské Ameriky zahájí osmdesátiletý František, původem z Argentiny, ve čtvrtek v Bogotě. Ráno místního času (16:00 SELČ) pozdraví Kolumbijce venku na náměstí a poté se setká s prezidentem Juanem Manuelem Santosem. Odpoledne odslouží mši v parku Simóna Bolívara v Bogotě.

V pátek papež zavítá do města Villavicencio, kde by se měl pod jeho vedením uskutečnit Akt smíření v souvislosti s loňským ukončením konfliktu mezi povstalci a armádou. Měl by se setkat s lidmi, kteří utrpěli tímto konfliktem. S bývalými povstalci z FARC či ELN v oficiálním programu schůzku nemá. V sobotu papež navštíví město Medellín a v neděli ve městě Cartagena svou návštěvu Kolumbie ukončí.

Papež by měl v Kolumbii také beatifikovat kolumbijského kněze Pedra Ramíreze, jehož zavraždil rozlícený dav během povstání v Bogotě v roce 1948, a biskupa Jesúse Jaramilla. Toho v roce 1989 unesli a zabili povstalci z ELN. Oba budou beatifikováni v pátek ve městě Villavicencio.