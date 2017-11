Praha - Do konce roku je ve virtuální podobě poprvé zpřístupněna významná sbírka děl slavného rytce Václava Hollara. On-line výstavu Wenceslaus Hollar Bohemus - Řeč jehly a rydla připravil Památník národního písemnictví. Kolekce obsahuje kolem 200 grafických listů a zcela ojediněle je poskytnuta veřejnosti k volnému užití a v plné tiskové kvalitě. ČTK o tom informovala Romana Štorková Maliti z památníku.

Hollarova výstava je první z těch, které ze svých fondů památník plánuje uspořádat. Virtuální výstavu jednoho z nejvýznamnějších barokních rytců 17. století připravil ve spolupráci se Slovenskou národní galerií v Bratislavě. Památník národního písemnictví se jí připojuje k Roku grafiky 2017, který vyhlásil spolek Hollar.

Na letošní rok připadá několik výročí Václava Hollara, jednoho z nejvýznamnějších evropských barokních grafiků a kreslířů. Život zasvětil ryteckému zobrazování harmonických námětů v neklidném válečném období 17. století. V tomto roce uplyne 410 let od Hollarova narození, 340 let od jeho úmrtí a 390 let od doby, kdy jako dvacetiletý opustil rodnou Prahu a natrvalo odešel do ciziny. Během svého tvůrčího období vytvořil kolem 400 přípravných kreseb a 3000 leptů, jež se staly středem pozornosti mnoha evropských i mimoevropských sběratelů a kulturních institucí.

Právě k těmto výročím připravil Památník národního písemnictví výjimečnou možnost stáhnout si Hollarovy lepty. Na virtuální výstavě je možné spatřit soubor, který je zastoupen ve fondech tří význačných sběratelů a postav české kultury konce 19. a první poloviny 20. století, jež dosud stály stranou badatelského zájmu - Jiřího Karáska ze Lvovic, Jarmila Krecara z Růžokvětu a Arna Sáňky.

Představuje se široký okruh témat s náměty městských vedut, krajin, žánrových výjevů, portrétů, karikatur či mytologických, historických i politických událostí. Součástí sbírky jsou grafiky zachycující rostlinné, zoomorfní či jiné přírodopisné motivy. Velká část leptů se věnuje i dobové kostýmní tvorbě.