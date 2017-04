Praha - Všechny nemocnice v Česku by mohly po roce 2020 nevyléčitelně nemocným a umírajícím pacientům začít poskytovat paliativní péči. Její podobu i proplácení ze zdravotního pojištění má nastavit projekt za evropské peníze, který by měl začít letos. Do pilotního ověření ve zdravotnických zařízeních poplynou desítky milionů korun. Novinářům to řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Paliativní péče má zlepšit kvalitu života nevyléčitelně nemocných či umírajících. Má mírnit bolest a utrpení. Pomáhá také blízkým pacientů. "Je jednoznačné, že stávající medicína není schopna ve všech případech onemocnění vyřešit. V řadě případů, kdy člověka nejsme schopni vyléčit, nastupuje paliativní medicína. Měla by zajistit důstojné odejití ze života," uvedl Prymula.

Podle něj má evropský projekt fungování nemocniční paliativní péče a její případnou provázanost s tišícím opatrováním doma nastavit. "Projekty se zpravidla týkají období do roku 2020. Po tomto období bychom se mohli dostat do plošného modelu. Bude to dlouhá diskuse s nemocnicemi, odbornou společností i pojišťovnami, jak ten systém nastavit," míní Prymula.

Nemocnice by si mohly na přípravu modelu paliativní péče rozdělit asi 65 milionů korun. Dalších osm milionů je pro soukromé subjekty, upřesnil Prymula. Podle něj existuje také program pro hospice, které jsou navázané na nemocnice. Projekt k ověření financování mobilní hospicové péče má pak Všeobecná zdravotní pojišťovna. Od příštího roku by se péče lékařů a sester o nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí mohla dostat do úhradové vyhlášky a proplácely by ji zdravotní pojišťovny, měla by se poskytovat paušální platba za ošetřovací den.

Ke zlepšení situace má přispět také projekt Spolu až do konce, který podporuje Nadační fond Avast. Zaměřuje se na vznik nemocničního programu paliativní péče, vybudování paliativního týmu odborníků i na školení personálu. Zapojilo se do něj 18 nemocnic.

V Česku ročně umírá kolem 105.000 lidí - polovina z nich v nemocnicích, téměř desetina v léčebnách dlouhodobě nemocných, necelá tři procenta v hospicích. Ve zdravotnických zařízeních tak ze světa odchází 68 procent Čechů a Češek. Zhruba 26 procent lidí umírá doma či v domovech pro seniory a dalších ústavech. Paliativní péči by potřebovalo ročně víc než 70.000 lidí.