Londýn - Nadměrná konzumace kyselých nápojů, jako jsou například ovocné šťávy, ochucené vody či dokonce ovocné čaje, postupem času oslabuje zubní sklovinu a může tak způsobit nepříjemné zdravotní potíže. Nezaleží přitom pouze na množství tekutiny, kterou vypijeme, ale také na času, kdy si ji dáme. S odkazem na studii publikovanou v britském stomatologickém časopisu British Dental Journal o tom informoval zpravodajský web BBC.

Vědci mimo jiné uvádějí, že konzumace kyselých nápojů a jídel ke svačině zvyšuje riziko eroze zubní skloviny. "Zázvorovo-citronový čaj, voda s kapkou citrónu či limety, ovocné nápoje a sirupy, všechny spojuje vysoká kyselost. Když si dáte jeden takový nápoj za den, není to tak špatné, ale pokud si dáte dva, tři, čtyři nebo pět, může to na vašich zubech napáchat vážné škody," řekla Saoirse O´Tooleová, která učí na King's College London (KCL). "Zkuste to vyvážit: když si dopoledne dáte ke svačině jablko, nedávejte si odpoledne džus. Když víte, že si večer dopřejete skleničku vína, zkuste si k ranní svačině nedávat ovoce," doporučila.

Co dalšího radí vědci pro zdravý chrup? Riziko eroze zubní skloviny lze snížit používáním brčka, aby tekutina nepřišla do kontaktu se zuby. Pokud si dáte kolu, pijte ji rychleji - pomalé srkání je totiž pro vaše zuby horší. Neuškodí ani, když si po kyselém nápoji dáte například kus sýra, přispěje to k neutralizaci prostředí v ústní dutině. Nejzásadnější radou však zůstává: nepřehánějte to a konzumaci kyselých nápojů zkuste omezit.