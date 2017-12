Ústí nad Labem - Nejistá je budoucnost poslední tramvaje, která před lety jezdila v Ústí nad Labem. Zachránit vozidlo, které je už dlouhé roky uložené ve vozovně dopravního podniku, chtěl nadšenec Antonín Hejský. Během ročního snažení se mu ale nepovedlo najít jediného sponzora, který by na záchranu přispěl, řekl ČTK. Boj za záchranu vozu ale nevzdává. Tramvaje jezdily v Ústí nad Labem od roku 1899, ale v roce 1970 jejich provoz definitivně skončil.

Poslední připomínkou tramvajového provozu v Ústí nad Labem je právě zmíněný vůz T2 vyrobený v roce 1960. Po roce 1970 sloužil ještě roky v Ostravě a Liberci. Před deseti lety se vrátil do Ústí. Ze všech plánů na jeho záchranu ale zatím sešlo.

Hejský se o záchranu tramvaje snaží poslední rok. Sháněl dobrovolníky a obeslal desítky firem s prosbou o sponzorský dar, ale marně. "Rozeslal jsem asi 80 e-mailů. Většinou mi firmy odpověděly, že přispívají jinde," uvedl. Přesto se nevzdává a chce založit spolek na záchranu vozu. "Dávám dohromady potřebné podklady. S pomocí pána, který se mi ozval, bychom mohli mít spolek do konce ledna založený," doplnil Hejský.

Kolik by na záchranu posledního ústeckého vozu bylo potřeba, přesně vyčísleno není. Hejský byl v kontaktu s lidmi, kteří podobně zachránili tramvaj v Brně, a dokonce ji uvedli zpět do provozu. "Je to stálo 3,5 milionu korun. Naše tramvaj by se do provozu nevracela a náklady na opravy se odhadují zhruba na milion. Pořád je to spousta peněz. Ale jasno by bylo až po detailní prohlídce a sundání kastle. Uvnitř je vůz poměrně slušně zachovaný, zvenku je samozřejmě trochu zkorodovaný, ale skutečný stav pod pláštěm neznám," dodal Hejský.

Ústecký tramvajový provoz zaznamenal i nejhorší nehodu svého druhu na území bývalého Československa. Přeplněná souprava vezoucí turisty z Telnice do města havarovala 13. července 1947. Přímo při nehodě zemřelo 19 lidí, dalších 11 podlehlo zraněním později. Tramvaj T2 si podle Hejského zaslouží stát na důstojném místě v centru Ústí a připomínat nejen provoz, ale i tragickou nehodu. "Je důležité si to připomínat a ukázat mladým, že tady tramvaje jezdily," dodal Hejský.