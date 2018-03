Praha - Ostatky kardinála Josefa Berana budou letecky dopraveny do České republiky 20. dubna. Den předtím budou vyzdviženy ze svatopetrské baziliky ve Vatikánu, kde bude na trvalou památku kardinála Berana zřízena pamětní deska. Od 21. do 23. dubna bude rakev s ostatky kardinála vystavena v katedrále sv. Víta na Pražském hradě k veřejné úctě a 23. dubna po bohoslužbě od 18:00 bude uložena v nově zřízeném sarkofágu. ČTK to dnes řekl mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman.

Papež František povolil převoz ostatků v souladu s poslední vůlí Josefa Berana počátkem letošního roku. Tělo je pohřbeno v chrámu svatého Petra ve Vatikánu, protože vláda v komunistickém Československu nepovolila návrat kardinálova těla do vlasti. Kněz zemřel v roce 1969 ve vatikánském vyhnanství a církev usiluje o jeho blahořečení.

Poté, co budou ostatky kardinála Berana 19. dubna vyzdviženy ve Vatikánu, budou převezeny s příslušnými poctami do Papežské koleje Nepomucenum, kde kardinál Beran bydlel po dobu svého nuceného exilu od 19. února 1965 do své smrti 17. května 1969. Tam se týž den večer uskuteční slavnost za účasti rodáků a nepomucenských seminaristů.

V pátek 20. dubna dopoledne budou ostatky kardinála Berana letecky dopraveny do vlasti. Přílet je plánován na 18:00. V 19:00 se autokolona s ostatky kardinála zastaví před seminárním kostelem sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích. Další možností pro věřící pražské arcidiecéze a všechny, kteří by se chtěli poklonit památce statečného muže, bude zastávka autokolony s ostatky před bazilikou Panny Marie v areálu Strahovského kláštera po 20:00. Ostatky kardinála zůstanou v bazilice přes noc a další den budou odvezeny do katedrály sv. Víta, kde budou vystaveny a 23. dubna uloženy do sarkofágu.