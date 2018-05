Zleva ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ředitelka agentury CzechTourism Monika Platková vystoupily 17. května 2018 v Praze na tiskové konferenci agentury CzechTourism, ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva kultury na téma Připomínky a oslavy 100 let od založení samostatného Československa: představení meziresortního projektu, kampaně a multimediální prezentace.

Zleva ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ředitelka agentury CzechTourism Monika Platková vystoupily 17. května 2018 v Praze na tiskové konferenci agentury CzechTourism, ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva kultury na téma Připomínky a oslavy 100 let od založení samostatného Československa: představení meziresortního projektu, kampaně a multimediální prezentace. ČTK/Šimánek Vít

Praha - U příležitosti 100. výročí založení samostatného Československa i dalších zásadních tuzemských událostí uplynulého století se uskuteční desítky akcí ve všech regionech České republiky. Jedním z klíčových projektů bude společná česko-slovenská výstava. Za českou stranu ji garantuje Národní muzeum, v jehož opravené historické budově se výstava od října uskuteční. Novináře o tom dnes informovala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

"Oba naše státy si za sto let prošly mnoha vzestupy i pády, považujeme proto za nutné zdůraznit, že i tak bychom 'neměnili', že nás každý rok či každé desetiletí posouvaly dál," uvedla ministryně. "Myslím, že jsme povinni připomínat vše, co Češi a Slováci dali světu, máme být na co hrdi," dodala.

Agentura CzechTourism pro oslavy výročí vytvořila jednotný marketingový koncept a logo, zajistila také přípravu audio a videospotů, které budou uvedeny v televizi, rozhlase, na online kanálech a sociálních sítích. Kampaň s výzvou 'oslavme společné století' a rozpočtem 25 milionů korun má vzbudit v Češích i Slovácích národní hrdost a pocit sounáležitosti. Symbolem kampaně jsou národní české a slovenské vlajky namalované na tvářích vybraných osobností, mezi kterými jsou například fotbalista Antonín Panenka, herečka Emília Vášáryová, kardiochirurg Jan Pirk, modelka Taťána Gregor Brzobohatá, generálmajor ve výslužbě Emil Boček nebo herci Viktor Preiss a Táňa Pauhofová.

"Tvářemi kampaně jsou významné osobnosti, jejichž profesní či osobní život je spjat s Českou i Slovenskou republikou. Využití konceptu žijících osobností namísto odkazu na historické osobnosti století jsme zvolili na základě odborného výzkumu, který jsme si před samotným zpracováním zadali," řekla ředitelka CzechTourismu Monika Palatková.

Kampaň vznikla pro Českou republiku a Slovensko a následně se bude prezentovat v zahraničí. Více informací je na www.spolecnestoleti.cz.

Suma přibližně 400 milionů korun, kterou plánuje stát utratit za akce spojené s oslavami letošních osmičkových výročí, se měnit nebude. Ve středu do řekl státní tajemník ministerstva kultury Zdeněk Novák, který je pověřen dohledem nad financováním akcí. Rozpočet schválila vláda Bohuslava Sobotky loni 10. května. Tehdejší ministr financí a dnešní premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) před týdnem uvedl, že některé akce v rámci oslav se mu zdají být nadhodnocené a po Novákovi chtěl určit, které akce není třeba financovat.